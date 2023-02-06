日圓重貶至132價位　新台幣換匯價再現「0.22」字頭

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相較日圓從128又回貶至132兌1美元價位，新台幣兌美元兔年開市後，大幅升值重返「2字頭」，並創7個來新高，即便又連2個交易日收貶，今日早盤也續貶一度來到29.963元價位，但相較日圓大貶，新台幣貶幅相對較小。
因此，日圓兌新台幣換匯價在1月19日收盤價來到0.2405元，之後則維持在「0.23字頭」，今日則進一步來到「0.22」字頭，台銀今日早盤日圓現鈔賣出牌告價一度來到0.2297元，也創1個半月新低價。
匯銀人士表示，由於新台幣與日圓走勢同向，長期價差不會太大，若是有出國換匯需求，建議見到不錯價位可先換一些，並可擇「時」布局，即在月底新台幣相對較強勢時買一些。至於用什麼方式換匯較有利?相較臨櫃換匯，網銀換匯不僅較具彈性，也較即時，看好價格立即上網就可結匯，而且在任何地方只要有網路，用手機或電腦就可上網結匯，並轉到外幣帳戶，等要出國時再領出來就好。
至於使用信用卡，這部分就要考慮手續費的問題，若手續費較貴就不建議，加上海外有些消費無法刷卡只能付現，另一種則是在海外使用外幣提款，這同樣也有手續費問題，而且可能比刷卡手續費更貴，因此，出國前最好先想想海外消費支付方式。