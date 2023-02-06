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日圓重貶至132價位　新台幣換匯價再現「0.22」字頭

▲日幣兌美元重貶至132價位，新台幣換匯價今（6）日早盤也再現「0.22」字頭。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日幣兌美元重貶至132價位，新台幣換匯價今（6）日早盤也再現「0.22」字頭。（圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

美國1月非農業就業報告遠超預期，引發升息疑慮，美元指數強彈，加上日本央行總裁黑田東彥任期即將在4月8日屆滿，外傳日本政府正和日本央行副行長雨宮正佳洽談接下任日本央行總裁職位，日圓重貶至132兌1美元，創下今年新低。相對之下，新台幣兌美元也貶，但仍在29字頭，也使得日圓兌新台幣再現「0.22字頭」，台灣銀行今（6）日早盤日圓現鈔牌告賣出價來到0.2297元，創1個半月新低價。

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由於外電報導，雨宮正佳被視為是下任日本央行總裁的有力人選，部分市場關係人士認為他被提名的可能性達4成至5成，但有人覺得雨宮正佳不適合做為繼任者人選，主要是他立場較偏「鴿」，恐讓日本續維持超寬鬆貨幣政策恐，也將為市場掀起「日圓走貶、日股大幅走高」的效應。也因此，消息一出，加上美元也出現反彈，讓日圓應聲重貶到132，創下今年新低。

相較日圓從128又回貶至132兌1美元價位，新台幣兌美元兔年開市後，大幅升值重返「2字頭」，並創7個來新高，即便又連2個交易日收貶，今日早盤也續貶一度來到29.963元價位，但相較日圓大貶，新台幣貶幅相對較小。

因此，日圓兌新台幣換匯價在1月19日收盤價來到0.2405元，之後則維持在「0.23字頭」，今日則進一步來到「0.22」字頭，台銀今日早盤日圓現鈔賣出牌告價一度來到0.2297元，也創1個半月新低價。

匯銀人士表示，由於新台幣與日圓走勢同向，長期價差不會太大，若是有出國換匯需求，建議見到不錯價位可先換一些，並可擇「時」布局，即在月底新台幣相對較強勢時買一些。至於用什麼方式換匯較有利?相較臨櫃換匯，網銀換匯不僅較具彈性，也較即時，看好價格立即上網就可結匯，而且在任何地方只要有網路，用手機或電腦就可上網結匯，並轉到外幣帳戶，等要出國時再領出來就好。

至於使用信用卡，這部分就要考慮手續費的問題，若手續費較貴就不建議，加上海外有些消費無法刷卡只能付現，另一種則是在海外使用外幣提款，這同樣也有手續費問題，而且可能比刷卡手續費更貴，因此，出國前最好先想想海外消費支付方式。

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