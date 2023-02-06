規模7.8強震襲土耳其！餘震連連　建築倒塌至少10死

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有迪亞巴克爾（Diyarbakir）的目擊者驚恐回憶，地震持續了大約1分鐘，連窗戶都被震碎了。土耳其東南部桑尼烏爾法省（Sanliurfa）省長艾漢（Salih Ayhan）在推特上表示，有建築物被毀，敦促人們轉移到安全地點。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也在推特上發文，表達對災民的關心，搜救隊已立即被派往受地震影響的地區，土國政府也已請求國際援助。
不只土耳其，據敘利亞官方媒體報導，北部城市阿勒坡（Aleppo）和中部城市哈馬（Hama）也傳出災情，大馬士革（Damascus）的建築物強烈搖晃，民眾驚恐逃到街頭；敘利亞民防組織聲稱，反叛分子控制地區的災情慘重。黎巴嫩首都貝魯特（Beirut ）也有居民睡夢中被嚇醒，急忙遠離建築物。
土耳其位於主要斷層線上，經常受到地震的影響。1999年，土耳其西北部發生強烈地震，造成約1萬8千人喪生；2020年1月，埃拉澤格（Elazığ）也曾發生規模6.8地震，造成40多人死亡；同年10月，愛琴海發生規模7地震，造成114人死亡、1000多人受傷。
土耳其紅十字會負責人在收到關於地震嚴重災情的通報後，已著手調動救災資源，並敦促人們盡快撤離受損的房屋。有外媒報導時表示，土耳其這次地震是今年全球最大的地震。