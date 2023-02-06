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規模7.8強震襲土耳其！餘震連連　建築倒塌至少10死

▲土耳其當地時間6日清晨4點多，發生芮氏規模7.8的強烈地震，多地都傳出災情。（圖／翻攝自推特）
▲土耳其當地時間6日清晨4點多，發生芮氏規模7.8的強烈地震，多地都傳出災情。（圖／翻攝自推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

土耳其當地時間6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分），發生芮氏規模7.8的強烈地震（土耳其災難和應急管理局則定為7.4），深度僅17.7公里，震央離該國東南部的加濟安泰首（Gaziantep）約32公里，連黎巴嫩、敘利亞、以色列都有震感。緊接著又連續遭規模6.7、5.6、4.8、5.2的地震襲擊。

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綜合外媒報導，加濟安泰普南部地區與敘利亞接壤，是土耳其重要的工業和製造中心之一。截至發稿時間為止，已知至少10人因此死亡、50棟建築倒塌、數十人被困在瓦礫堆下。社群平台上流傳的影像顯示，該國東南部有多座城市的建築物被毀，鄰近的馬拉蒂亞省（Malatya）、迪亞巴克爾省（Diyarbakir ）都有建築物倒塌。

有迪亞巴克爾（Diyarbakir）的目擊者驚恐回憶，地震持續了大約1分鐘，連窗戶都被震碎了。土耳其東南部桑尼烏爾法省（Sanliurfa）省長艾漢（Salih Ayhan）在推特上表示，有建築物被毀，敦促人們轉移到安全地點。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也在推特上發文，表達對災民的關心，搜救隊已立即被派往受地震影響的地區，土國政府也已請求國際援助。

不只土耳其，據敘利亞官方媒體報導，北部城市阿勒坡（Aleppo）和中部城市哈馬（Hama）也傳出災情，大馬士革（Damascus）的建築物強烈搖晃，民眾驚恐逃到街頭；敘利亞民防組織聲稱，反叛分子控制地區的災情慘重。黎巴嫩首都貝魯特（Beirut ）也有居民睡夢中被嚇醒，急忙遠離建築物。

土耳其位於主要斷層線上，經常受到地震的影響。1999年，土耳其西北部發生強烈地震，造成約1萬8千人喪生；2020年1月，埃拉澤格（Elazığ）也曾發生規模6.8地震，造成40多人死亡；同年10月，愛琴海發生規模7地震，造成114人死亡、1000多人受傷。

土耳其紅十字會負責人在收到關於地震嚴重災情的通報後，已著手調動救災資源，並敦促人們盡快撤離受損的房屋。有外媒報導時表示，土耳其這次地震是今年全球最大的地震。


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