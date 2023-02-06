華爾街日報：此前恐4次中國氣球闖入未偵知

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拜登政府高層表示，前幾次氣球闖入停留的時間都很短，很可能有些因此未能第一時間偵測到；一名官員表示，很多氣球闖入的資訊都是事後拼湊所得出，基於保護情資，相關細節不便透露。
美國昨天出動F-22匿蹤戰機以AIM-9X響尾蛇飛彈擊落這枚中國氣球後，美國海軍與海岸防衛隊出動約6艘艦艇打撈，殘骸研判掉入約14公尺深的水域，但散落範圍不小。截至當地時間5日下午尚未撈獲主要殘件。
由於拜登政府官員披露此前4次中國氣球闖入事件都是事後才發現，也讓外界在消息曝光後關注美、加這片北美陸基雷達網絡辨識空中威脅的能力，尤其五角大廈週末時還稱中國有一整支「偵察氣球艦隊」，此前足跡遍及拉美、歐洲及亞洲。
幾位川普政府時代的國安高層都說，任內從未獲告知任何中方氣球闖入事件。
2019到2021年擔任川普政府最後一位白宮國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）說：「無論是在擔任國家安全顧問期間還是之前，我都不知道有任何氣球入侵美國領空的事，也沒人向我簡報過這類中國問題。」
歐布萊恩之前的兩位川普政府國安顧問－波頓（John Bolton）、麥馬斯特（H.R. McMaster）也說，他們從未被告知任何氣球闖入情事。
披露消息的國防官員昨天表示，過去幾例的中國氣球越過美國大陸上空的時間很短，也不若這回這麼抵近；另一官員透露，至少2019年時就有過一次中方氣球闖入的情況。
統籌與監督美國情報圈的國家情報總監（DNI）暫未回覆以前類似情況或何時才偵知等問題；北美航太防衛司令部（NORAD）也暫未回覆相關詢問。（譯者：陳亦偉）1120206