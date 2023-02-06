五月天演唱會門票沒搶到？foodpanda集點可抽不用拼手速
五月天的粉絲「五迷們」都有搶到「五月天2023 諾亞方舟 十週年進化 無限放大版演唱會」門票嗎？拼手速輸了的話，再來試看看有沒有好運氣。外送平台foodpanda將於2/17開始推出「五迷即刻登艦」與「五迷航向無限」兩波集點卡活動，只要於活動期間內下訂指定條件訂單完成集點，就可參加「五月天2023 諾亞方舟」演唱會門票抽獎，有機會抽到價值 1,880 元門票。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda 去年底於 pandamart熊貓超市上架五月天螢光棒，邀請五迷在家也能雲端互動一起嗨，今年初更釋出五月天首波形象影片，foodpanda 再次為五迷帶來超強活動，推出門票抽獎活動，第一波「五迷即刻登艦」期間為 2 / 17 ~ 2 /28 ，完成 5 張 299 元訂單，即可獲得價值 1,880 元門票抽獎資格；第二波活動「五迷航向無限」自 3 / 1 ~ 3 /12 ，完成 10 張 299 元訂單，就能獲價值 2,880 元門票抽獎資格。兩波活動可重複參加，每波活動每人最多可獲得一次抽獎機會，需選擇接受集點活動後的訂單才會納入計算。中獎者將一次獲得 2 張「五月天2023 諾亞方舟 十週年進化 無限放大版演唱會」門票，一人中獎就能相約親朋好友或情人一起看五月天演唱會。
演唱會門票抽獎步驟為，於 foodpanda APP 內的「點數獎勵」功能內，參加集點卡活動，一定要點選「五迷即刻登艦」或「五迷航向無限」活動，再點選「開始收集」，訂單才會納入計算。但要提醒用戶，集點任務的訂單僅限於美食外送、pandamart熊貓超市外送、生鮮雜貨外送方納入計算。這次預計1,880 元門票一組 2 張，共抽出 170 組，2,280 元門票一組 2 張，共抽出 80 組，抽獎門票不可指定場次、時間、座位，預計3 / 3 於 foodpanda Facebook 粉絲專頁抽獎直播公佈。