星雲法師圓寂　來世還要做和尚

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佛光山常務副住持慧傳法師說，每一個人都有生老病死，星雲大師從另外一個角度說明，是「老病死生」，人死後還會生，生後又會死，生生不息，星雲大師說「我沒有病，只是活動不方便而已」、「來世還要做和尚」，在生死輪迴中自由自在無罣礙。
對於訃聞中的三不，「不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事」，慧傳法師說明，星雲大師生前告訴大家，任何事情都一切從簡，簡約面對大眾；至於佛光山未來走向，大師說，佛光山的將來要朝教育、文化、學術、藝術、體育、資訊推展，突破傳統，並擴大人士參與，讓社會大眾都能夠認識人間佛教，共同推動做好事、說好話、存好心，世界會更美好。
佛光山指出，星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。
慧傳法師並說明，大師的法體真身今日起在雲居樓一連七天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定2月13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。