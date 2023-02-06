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星雲法師圓寂　來世還要做和尚

▲佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師（右），在弟子的陪同下安詳離世，享壽97歲。（圖片翻攝自佛光山臉書專頁）
▲佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師（右），在弟子的陪同下安詳離世，享壽97歲。（圖片翻攝自佛光山臉書專頁）

記者鄭婷襄／高雄報導

星雲法師圓寂，佛光山常務副住持慧傳法師今（6）日告訴媒體，佛光山開山星雲大師高齡已經97歲，也已經出家85個年頭，來到台灣弘揚佛法也已70個年頭，貢獻無可限量，在2月5日、農曆正月15日，下午5點，在眾弟子的念佛聲中，安詳離世，走時面色安詳、像睡著一般，並表示「來世還要做和尚」。

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佛光山住持心保和尚於今日清晨5時，在大雄寶殿集結全山僧信，悲痛宣布「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂」，接著，於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮，僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接。

▲佛光山開山星雲大師法體真身封龕典禮，由佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中）、心培和尚（右）擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。（圖／人間社提供）
▲佛光山開山星雲大師法體真身封龕典禮，由佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中）、心培和尚（右）擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。（圖／人間社提供）
佛光山常務副住持慧傳法師說，每一個人都有生老病死，星雲大師從另外一個角度說明，是「老病死生」，人死後還會生，生後又會死，生生不息，星雲大師說「我沒有病，只是活動不方便而已」、「來世還要做和尚」，在生死輪迴中自由自在無罣礙。

對於訃聞中的三不，「不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事」，慧傳法師說明，星雲大師生前告訴大家，任何事情都一切從簡，簡約面對大眾；至於佛光山未來走向，大師說，佛光山的將來要朝教育、文化、學術、藝術、體育、資訊推展，突破傳統，並擴大人士參與，讓社會大眾都能夠認識人間佛教，共同推動做好事、說好話、存好心，世界會更美好。

佛光山指出，星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。

慧傳法師並說明，大師的法體真身今日起在雲居樓一連七天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定2月13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。

▲星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式圓滿，僧信弟子頂禮恩師，感念他對佛教、對眾生的貢獻。（圖／人間社提供）
▲星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式圓滿，僧信弟子頂禮恩師，感念他對佛教、對眾生的貢獻。（圖／人間社提供）

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