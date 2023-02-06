數位部加入FIDO聯盟　加速身分識別標準、接軌國際

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FIDO聯盟的會員來自財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟／硬體設備製造等各種產業。董事會成員則包括如 Google、 Microsoft、Apple、Meta、 Amazon、PayPal、MasterCard、VISA、Intel、NTT DoCoMo、LINE、Samsung、以及台灣的神盾等共 39家。FIDO以使用者自己手上、內建安全模組的裝置來存放金鑰與生物特徵，並以公開金鑰機制來跟伺服器進行身分驗證，可以達成便利的免密碼、多因子身分驗證，更具備隱私性，免除密碼被盜與被駭的風險，為目前市面上最安全的線上身分識別方式。
數位部長唐鳳表示，有鑒於身分識別與電子簽章同為網路安全交易環境中的2個關鍵議題，數位部於8月掛牌成立後，就積極研議如何因應快速變遷的數位科技，與時俱進，建構更為完備的數位信任基礎環境。
唐鳳指出，除針對電子簽章已於去年12月2日發佈「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋之外，針對身分識別的部分，亦於今年1月正式成為FIDO聯盟政府會員，預計將可讓台灣的FIDO標準應用範圍，除了既有的政府、金融領域之外，亦逐漸擴大到各行各業領域，為網路服務身分識別這個重要的關卡提供便利安全的保障。
此外，數位部未來也將積極參與FIDO聯盟各個技術標準以及包含消費性應用、政府應用以及企業應用等工作組的討論，分享台灣在身分識別與信賴服務的現況與推動成果並提出標準制定之建議，提升台灣在全球數位社會與數位產業發展的貢獻。
FIDO聯盟台灣分會會長、神盾公司副總張心玲表示，很高興在2021年獲聯盟同意，成立「FIDO聯盟台灣分會」。而今年 2月FIDO聯盟第一次在台灣辦理會員大會暨國際研討會，數位部除將以新會員身分參加本次會議之外，唐鳳也將在國際研討會進行專題演講，加上其他國內外專家經驗分享、工作組交流討論，精彩可期，也歡迎大家踴躍報名參加。