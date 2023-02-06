美戰機擊落偵察氣球　北京提交涉

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謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。
他表示，美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。
謝鋒說，中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。
此外，中國國防部昨天也表態說，美方動用武力襲擊中國民用無人飛艇是明顯過度反應，中方保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。
美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資。中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。
美方未採信北京說法，國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂5日的訪中行程也因此生變。
美國國防部當地時間4日下午則在總統拜登命令下，出動戰機於南卡羅來納州海域上方擊落偵察氣球。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120206