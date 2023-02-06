明貶暗升？中氣象局長遭免職 疑成「間諜氣球」代罪羔羊
「間諜氣球」風波考驗中、美兩國政府的內政外交，中國堅稱氣球是「中國民用飛艇」因不可抗力飛入美國領空，乃為研究氣象用途，拜登政府仍指控中國遣間諜艦隊搜集情資。在氣球碎片打撈分析結果出爐前，有外媒發現北京當局試圖強化該氣球為「氣象研究」說法，公佈中國氣象局局長莊國泰免職消息。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國氣象局局長莊國泰日前在中國官媒《新華社》的一份人事通知中，被宣布免除其氣象局長的官職。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個消息是在美國軍方官員證實了美方正在追蹤1枚中國的「高空氣球」後，於本月3日所發出。
中國官媒該波人事通知提到，國務院於2月3日進行新一波任免國家工作人員，包含免去鐘登華的教育部副部長職務；免去張小宏的住房和城鄉建設部副部長職務；免去郝鵬的國務院國有資產監督管理委員會主任職務；免去徐麟的國家廣播電視總局局長職務；免去莊國泰的中國氣象局局長職務；免去劉東生、李樹銘的國家林業和草原局（國家公園管理局）副局長職務。
然而值得注意的是，看起來是被迫卸下氣象局長職務的莊國泰，事實上在今年1月時政協甘肅省十三屆一次會議舉行的第三次全體會議，莊國泰就獲選為政協甘肅省第十三屆委員會主席，因此離開氣象局的結果也可說是合情合理。。而早在半個月前，1月18日，
分析人士認為，北京當局有意靠將辭退氣象局長的作為用來強化高空氣球「氣象用途」、「民用」的說法。