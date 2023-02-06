況明潔超大膽！星雲法師面前打瞌睡 還要兩根牙籤撐眼皮
佛光山創辦人星雲法師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲。不少與他相處過的藝人們紛紛表示悼念，懷念彼此互動的溫暖往事，女星況明潔透露，過去曾直言聽佛教經文宣講差點睡著，向大師索討兩根牙籤要撐開眼皮，師父不但沒有斥責她，還給予溫暖回應，令她印象深刻。
記者江芷稜/綜合報導
星雲法師的著作《玉琳國師傳》，曾改編成電視劇《再世情緣》播映，感動許多觀眾。女主角況明潔今（6）日發文悼念這位大師，表示該劇導演是師父的入世大弟子勾峰，給了她演出的機會，「師父說佛法中一定要有愛情，才能從中體會大愛的無私！」因此成就了這部好戲。
她自曝「小時候不懂規矩」，第一次跟星雲法師見面時，主動伸手跟師父問好，卻被男星楊慶煌念了一頓，「你不知道跟出家人問好，必須雙手合十嗎？怎麼可以不懂規矩！」當下就呆住了，思考該怎麼辦時，師父自然伸出手來跟她握手，化解了一場尷尬。後來在日本巧遇，她改為雙手合十致意，師父卻笑問「我們不握手了嗎？」讓她感動到快要哭了，大讚多麼溫暖的師父。
況明潔愛聽星雲法師講經說法，以淺顯易懂的小故事闡述大道理，因為聲音溫柔又很溫暖，很容易讓人入睡，她有一次竟大膽向師父索取兩根牙籤，要把眼皮撐開，因為快睡著了，師父不但沒斥責，還安慰她「聽經能睡著也是一種福氣，想睡就睡吧孩子！」
她曬出30年前星雲法師和演員們的合照，並以親身經歷形容法師對信徒的包容、大愛，「我也許是師父的弟子中最大膽最調皮的，但您教我的一切，弟子一直銘記在心，努力在紅塵俗事中修行！只要是有佛法的地方，處處都是道場！」願師父去西方世界，在佛祖身邊，不再有病痛。