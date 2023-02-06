北車辦說明會　內政部籲逾期外來人口自行到案

幫助逾期停（居）留外來人口返鄉，內政部移民署在5日舉辦「回家路上，移定有我」專案記者會，自2月1日至6月30日推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。內政部次長吳堂安也特地出席，並呼籲逾期停（居）留外來人口把握機會自行到案，歡迎向移民署各專勤隊及服務站等單位洽詢，儘速返鄉和家人團聚。
記者賴正琳／綜合報導
內政部表示，3年來因受COVID-19疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停（減）航，逾期停（居）留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯台人數攀升。近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案。
內政部指出，為防杜外國人逾期滯留我國，已修正「入出國及移民法」部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2千元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年，呼籲在台逾期停（居）留的外來人口，在加重逾期罰鍰及管制前，把握機會自行到案。
移民署表示，在專案實施的第1天，就有1對在滯台期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過擴大自行到案專案，攜手返國，共組家庭。相關訊息除可向各專勤隊及服務站等單位洽詢外，也歡迎撥打提供多國語言服務的免付費專線0800-024-881洽詢。
5日出席貴賓包含，泰國貿易經濟辦事處馬化欣副代表、美國國土安全調查署駐美國在台協會盛偉安主任、日本台灣交流協會辻野敬二主任、駐台北韓國代表部全起奭代表補、駐台北越南經濟文化辦事處杜明懷組長、駐台北印尼經濟貿易代表處杰力主任、馬尼拉經濟文化辦事處西薩主任、馬來西亞友誼及貿易中心狄瓦格副處長及相關機關代表，共襄盛會，結合異國歌曲、美食及親情等元素，場面活潑而溫馨。