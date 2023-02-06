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土耳其規模7.8強震！多地傳災情　新北特搜準備國際救援

▲土耳其發生規模7.8強震，新北特搜準備完畢，隨時投入國際支援。（圖／翻攝畫面）
▲土耳其發生規模7.8強震，新北特搜準備完畢，隨時投入國際支援。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

土耳其南部努爾達伊（Nurdağı）在台灣時間今（6）日9時17分，發生芮氏規模7.8大地震，震源深度17.9公里，新北市政府消防局快搜部隊身為國家級重型救援隊，今天上午11時07分立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。

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▲土耳其當地時間6日清晨4點多，發生芮氏規模7.8的強烈地震，多地都傳出災情。（圖／翻攝自推特）
▲土耳其當地時間6日清晨4點多，發生芮氏規模7.8的強烈地震，多地都傳出災情。（圖／翻攝自推特）
土耳其南方當地時間6日凌晨4點17分，發生發生規模7.8大地震，震源深度17.9公里，震央在古城加濟安泰普（Gaziantep）附近。在首波強震過後過後僅11分鐘，4點28分再次發生規模6.7的淺層地震，深度僅有9.9公里，該波強震導致建築物倒塌，疑似有民眾受困瓦礫堆中。

新北市政府消防局快搜部隊表示，身為國家級重型救援隊已經在今天上午11時07分立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。

▲土耳其規模7.8強震，新北特搜準備完畢，隨時投入國際支援。（圖／翻攝畫面）
▲土耳其規模7.8強震，新北特搜準備完畢，隨時投入國際支援。（圖／翻攝畫面）
新北市政府消防局快搜部隊表示，近年來積極投入人力及添購器材，參與許多重大災害搜救工作，並於國內台南、花蓮震災救援有功，支援國內外震災搜救經驗豐富，更在110年通過國家重型搜救隊認證，同時參考國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，在災區具備有自給自足能力，相關後勤與醫療能力。

新北市快搜部隊目前為全臺首支能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾更進一步的醫療照護處置，目前積極整備相關搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。（編輯：孫唯容）

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