土耳其規模7.8強震！多地傳災情 新北特搜準備國際救援
土耳其南部努爾達伊（Nurdağı）在台灣時間今（6）日9時17分，發生芮氏規模7.8大地震，震源深度17.9公里，新北市政府消防局快搜部隊身為國家級重型救援隊，今天上午11時07分立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。
編輯中心/綜合報導
土耳其南方當地時間6日凌晨4點17分，發生發生規模7.8大地震，震源深度17.9公里，震央在古城加濟安泰普（Gaziantep）附近。在首波強震過後過後僅11分鐘，4點28分再次發生規模6.7的淺層地震，深度僅有9.9公里，該波強震導致建築物倒塌，疑似有民眾受困瓦礫堆中。
新北市政府消防局快搜部隊表示，身為國家級重型救援隊已經在今天上午11時07分立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。
新北市政府消防局快搜部隊表示，近年來積極投入人力及添購器材，參與許多重大災害搜救工作，並於國內台南、花蓮震災救援有功，支援國內外震災搜救經驗豐富，更在110年通過國家重型搜救隊認證，同時參考國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，在災區具備有自給自足能力，相關後勤與醫療能力。
新北市快搜部隊目前為全臺首支能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾更進一步的醫療照護處置，目前積極整備相關搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。（編輯：孫唯容）