緬甸人民抗暴兩週年　民團督促台灣政府加入國際制裁

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台灣人權促進會秘書長施逸翔指出：「基於國際公認的『有效控制』四個判凖：一、緬甸軍方無法有效控制大部分的領土，有許多地區其實都在NUG的控制之下，且緬甸的少數民族武裝組織正有效地牽制軍政府擴大影響範圍。二、從廣泛的武裝抵抗、抗爭、罷工、公民不服從，就可以證明軍方無法要求緬甸人民服從。三、兩年來不斷的衝突與無法好好治理國家，緬甸軍方受到國內外嚴厲的質疑。四、緬甸軍方明顯沒有遵守其國際義務和國際法。因此緬甸軍方沒有正當性基礎舉辦『民主選舉』。」施逸翔呼籲：「台灣政府要踩穩和選對價值立場，支持NUG，拒絕緬甸軍方。」他進一步呼籲台灣政府盡快通過難民法，並遵守不遣返原則與人權人道標準，盡一切可能保護所有尋求庇護的緬甸人民。
亞洲公民未來協會研究員楊俐英指出：「緬甸軍方濫殺無辜以及藐視民主人權法治的恐怖行為不僅侵害緬甸境內的人權，成為東協民主與人權發展的一大阻礙，更突顯出區域公民空間緊縮的現況和趨勢。由於緬甸公民空間受到完全壓迫，許多緬甸人被迫逃離到區域內其他國家延續他們抗爭生活，卻頻頻遭受各國政府逮捕及遣送。」
楊俐英指出：「今年初緬甸特別諮詢委員會發布的研究中指出有八家台灣企業參與緬甸軍方的武器製造鏈中，明顯違背台灣身為民主國家擁抱的人權精神。」楊俐英呼籲：「台灣外交部及經濟部明確指出如何回應這份報告，此外，台灣政府應該思考建立制度以接受及庇護需要來台的緬甸以及區域內其他國家的人民，透過實際的接待和練習，發揮並完善台灣的區域公民社會角色，成為區域民主和人權社群的務實盟友。」
立法委員范雲呼籲：「大家應注意緬甸女性在這場民主運動面臨的性暴力。根據美國和平研究所報告，緬甸女性扮演重要角色，包含前線物資補給，甚至上戰場作戰，但軍方用性暴力作為恐嚇手段。不論是否參與抗爭，許多婦女甚至幼童都遭受性暴力和虐待。根據非政府組織緬甸見證研究，這兩年有政治意圖的網路色情報復事件是政變前的五倍。許多曾經在網路上發言反對軍政府的緬甸女性，被軍方和支持者發動肉搜帳戶，散佈色情影像。我們台灣立法院剛通過反對性暴力與女性性私密影像的法案，對這樣的報復行為感同身受。」
立法委員洪申翰表示：「台灣站出來聲援緬甸人民抗暴也同時是為了要建立更堅實的國際民主價值聯盟，以建立台灣面對獨裁中共的屏障。」洪申翰談及陸續許多緬甸人來台灣工作和留學，並且因為參與在民主運動當中而不敢返回緬甸。他表示：「立法院於2021年4月9日通過聲援緬甸決議文，承諾在緬甸情勢緩解前會對預留在台的緬甸人民識個案放寬在台居留期限。」
台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示：「儘管引起國際社會的關注及強烈抗議，緬甸軍事當局並未放棄以殺人作為統治、恐嚇人民的手段。在去年底繼續指控大學生參與反政府行動，判決7位大學生死刑。緬甸軍事當局雖然想以司法審判來正當化國家殺人的罪行，但這些審判是完全站不住腳的。包括用軍事法庭來審判平民，審判是高度機密和極不公平的，沒有人有權在訴訟的所有階段獲得充分的法律協助、也無權向上級法院上訴，更無法尋求赦免或減刑。曾經我們很羨慕緬甸超過30年未執行死刑，是亞洲中實際上沒有死刑的國家之一，超過南韓23年沒有死刑執行的紀錄。但現在我們看到緬甸軍事政權正在殺害年輕人、毀滅緬甸的未來。」
青年勞動九五聯盟理事、清潔成衣運動東亞聯盟執委鄭中睿則指出：「政變後緬甸軍方把工會跟勞工組織視為非法團體，開始使用軍事力量鎮壓工人抗爭。台灣的寶成公司把緬甸軍方叫到工廠裡面，威脅工人，開除26位工會幹部，持續遭到緬甸軍方騷擾。台灣有不肖企業幫助、利用緬甸軍方，我們必須譴責，我們認為台灣政府應該有更多規範避免台灣企業在海外行為。」
人權捍衛者李明哲表示：「緬甸軍方不夠資格被稱為政府，他們不是國家的軍隊，他們是緬甸的叛亂團體。1988年就叛亂過一次，用武力推翻人民的選擇，兩年前又搞了一次，又用武力推翻人民的選擇，他們是叛亂團體，因為他們背叛人民，對於這種叛亂團體，我們應該拒絕跟他們合作，這是天經地義的事情。」
台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說：「緬甸曾經是亞洲民主燈塔，因為軍人殘暴，讓緬甸成為亞洲最不民主的獨裁國家之一。不要對緬甸軍人有任何遐想，全球聲援緬甸民主的人被緬甸軍方騙太多次了，我們無法接受。」
最後，台灣聲援緬甸聯盟成員杜可可重申，許多在台緬甸人在台灣的工作、醫療、教育及居住權沒有受到保障，呼籲台灣政府與國際社會一同對緬甸人民提供實際人道援助。