美擊落中國間諜氣球　外交部：中方行徑應受譴責

中國間諜氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點，在獲得拜登總統授權後，終於遭美軍F-22戰機發射AIM-9X飛彈擊落。外交部今（6）日表示，中方行徑本應受到國際社會譴責。
記者呂炯昌／台北報導
外交部發布新聞稿表示，中方此種違反國際法、侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，都是危險而不當的作法，台灣感同身受，中方行徑本應受到國際社會譴責。此外，該事件不僅凸顯中國在各地進行情蒐的野心，也引起其他直接受波及的加拿大及若干拉丁美洲國家的警覺與關切。
外交部指出，特定媒體卻先是將中國以情蒐飛行器入侵他國領空的行徑大事化小、輕描淡寫，繼之對遭入侵國的警覺與防衛尖酸輕蔑、轉移焦點，甚至指稱遭入侵國將氣球擊落是「賠本作秀」，以窮盡顛倒是非的言論為中國脫罪、奚落美國及我國政府的回應，其立場與口吻與對岸如出一轍，更罔顧台灣也持續受到挑釁脅迫的事實，令人匪夷所思。
外交部呼籲民眾應具媒體識讀能力，切勿受類此媒體的惡意論述影響對國際事務的正確理解，甚至落入中國認知戰的陷阱。威權政體的各種危險行徑，正在對國際社會和平穩定構成威脅，民主國家政府與人民應提高警覺，團結合作因應。