籲政院速送財劃法修正草案　國民黨團：給地方政府溫暖

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在補助金額分配上，曾銘宗統計指出，新北市86億元、台北市110億元、桃園市59億元、台中市95億元、台南市169億元。換言之，22縣市高度依賴中央政府補助，縣市預算才能夠平衡，而現況是中央政府集權又集錢，亟待改善。
曾銘宗直言，賴清德在2018年8月8日擔任行政院長時提到，在年底九合一選舉結束後，行政院會提出《財劃法》修正草案，結果選輸了，修正草案也不提出了。國民黨團建議蔡政府，盡速將《財劃法》修正草案送進立法院。為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應分20%給地方政府；此外，中央政府對地方政府一般補助款予以法制化，提高地方政府財政自主能力。
國民黨立委費鴻泰說，任何一個地方政府需要建設，需要經費來源，但現在的蔡政府集權又集錢，讓地方政府巧婦難為無米之炊。而他無論從國民黨執政到民進黨執政時期擔任召委時，就不斷邀集地方政府、政府部門、朝野黨團討論如何修訂《財劃法》，最後反對修法絕大多數都民進黨立委。
費鴻泰表示，細數蔡英文在2011年擔任民進黨主席時曾提出盡速修訂《財劃法》；2015年第二次參選總統時，再次提出修法主張。2016年3月21日蔡英文當選總統就任前，曾宣示「地方要長大，中央要放權」，令縣市首長感到相當窩心。但7年過去了，做到了嗎？
費鴻泰批評，賴清德在2011年擔任台南市長時提出中央盡速修訂《財劃法》，顯見賴清德非常了解地方財政來源的重要性。費鴻泰指出，賴清德在擔任台南市長之前，是立法委員，國民黨團不下5次邀請賴清德協調《財劃法》修正，都沒有結果；2017年賴清德任行政院長，在當年年終記者會宣示，隔年將啟動研究台灣行政區的重劃，並提出行政院版《財劃法》修正案。費鴻泰質疑，一再說空話、講假話的賴清德，適合成為2024總統候選人？如果不幸當選，會有誠信修正《財劃法》嗎？
國民黨團副書記長林思銘則指出，繳稅金額跟不上分配比例，《財劃法》的公平性在哪裡？《財劃法》從民國88年修正後，就未曾修過，迄今已超過24年。當時的行政區域是2都23縣市，而現在已變成6都16縣市、386個鄉鎮市區域，《財劃法》卻未跟上腳步，造成了縣市財政分配不均，城鄉差距的後果。
林思銘以新竹縣為例指出，工商發達、人均所得高，上繳稅款皆位居全國前茅，但新竹縣在111年人均統籌分配稅款卻只有台北市的一半，可以看出統籌分配稅款的分配明顯不公。林思銘呼籲，《財劃法》目前最大的問題在於中央霸佔了稅課收入的大部分，而不分給地方，歸屬於地方的稅收不及整體的20%，如此少的稅收，卻要做那麼多自治的事情，這要地方如何能發展得起來?應將統籌分配款的餅做大，且效率、公平的分配給各縣市政府，地方政府不用如同小媳婦看中央的臉色生活。
國民黨立委賴士葆說，過去馬政府時代曾提出分配982億元統籌分配稅款給地方政府，但因當時的民進黨立委反對未能通過。賴士葆向新任的財政部長莊翠雲喊話，把所得稅的10%，提高到20%，就可增加1千億元到2千億元，給地方政府使用，並把營業稅分配從40%提高到100%，如此可增加2500億元，通通給地方政府，這才是溫暖內閣該有的溫暖。
國民黨立委李德維則建議中央政府《財劃法》修正方向，包括：中央瘦身把餅做大，配合款與補助款應整合並簡化分配公式，不分直轄市、縣市，考量特殊性及財政紀律納入分配公式，避免中央請客地方埋單，最後是勞健保補助中央全額負擔。