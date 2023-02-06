二度入獄險遭槍斃！晚年病痛纏身笑看生死　星雲大師圓寂

快訊／本土確診增16,391例！死亡增63例　境外移入+249

▲王必勝說明疫情。（圖／指揮中心提供）
▲王必勝說明疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16,391例本土個案及249例境外移入；另確診個案中新增63例死亡。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今日新增之16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,136例)，桃園市(2,125例)，高雄市(1,990例)，臺中市(1,921例)，臺北市(1,333例)，臺南市(1,242例)，彰化縣(838例)，新竹縣(566例)，苗栗縣(486例)，屏東縣(428例)，新竹市(414例)，基隆市(314例)，南投縣(291例)，雲林縣(291例)，宜蘭縣(275例)，嘉義縣(210例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(128例)，臺東縣(79例)，金門縣(65例)，澎湖縣(53例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月17日至2月3日。

指揮中心說明，今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,862,627例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,175,390例排除) ，其中9,685,484例確診，分別為50,268例境外移入、9,635,162例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,750例COVID-19死亡病例，其中16,729例本土，個案居住縣市分布為新北市3,260例、臺北市1,836例、臺中市1,795例、高雄市1,673例、臺南市1,241例、桃園市1,235例、彰化縣1,075例、屏東縣661例、雲林縣539例、南投縣535例、苗栗縣464例、嘉義縣443例、宜蘭縣345例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、臺東縣202例、新竹市184例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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