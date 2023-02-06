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打造綠色劇場、邁向永續　國表藝三館一團創表藝新格局

▲ 國家表演藝術中心董事長高志尚（中）今（6）日率領國表藝三館一團藝術總監、執行長分享願景及業務推動方向。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.06）
▲ 國家表演藝術中心董事長高志尚（中）今（6）日率領國表藝三館一團藝術總監、執行長分享願景及業務推動方向。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.06）

記者李琦瑋／台北報導

國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家交響樂團今（6）日舉行新春記者會，細數過去1年成績，並宣布今年將因應疫情後的國際趨勢、團隊發展和觀眾需求，以共創價值、鏈結國際、借力科技、聚焦永續等4大目標，共創表演藝術新格局。

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國表藝中心董事長高志尚表示，三館一團將以表演藝術發展為核心，應用數位科技、呼應永續精神，以迎向未來發展，另外，政府已將「支持文化發展」納入公司治理評鑑指標，預期表演藝術發展將會透過社會資源的廣為投入，帶動起更多的可能性。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院去年共有47萬3233人次觀眾入場、全年演出907場次、主合辦節目售票率為91%，其中夏日爵士票房達97%創下紀錄、《向左走向右走－心電感應版》8場票房全滿。

劉怡汝說，兩廳院成立跨部門永續小組、建立6大永續願景，去年加入歐洲永續劇場聯盟，為亞洲唯⼀結盟場館，今年4月將發表永續年報。兩廳院今年將以「永續共融劇場營運」、「發展未來的場館模式」、「場館與產業升級」為3大工作目標，包括建立綠色製作方法等，朝向具代表性的國際文化品牌前進。

台中國家歌劇院是一座「非典型劇場空間」，表演可能發生在任何角落。藝術總監邱瑗表示，歌劇院綠能績效卓越，2018至2022年共減少約600頓碳排放量，將持續朝向「藝術永續，綠色劇場」的目標，歌劇院於2022年「新藝計畫」入選的作品《在消逝之前，能不能喜歡我？》，創作團隊與國立中興大學材料與工程學系合作設計「發電地板」裝置，以全程零排碳、身體造電的綠能參與式演出，供應表演所需的電量，經過1年多的時間孵育，今年5月將於Arts NOVA系列首演。

邱瑗說，今年將陸續造訪歌劇院的巴羅蘭德芭蕾舞團、荷蘭舞蹈劇場、侯非胥．謝克特現代舞團，都將以無大型舞台佈景國際運輸，或佈景道具在台製作的方式，減少國際間移轉的碳足跡。11月的自製舞台劇《R&J》，也將參考英國《劇場綠皮書》（Theatre Green Book）的節目製作指引，針對節目各個面向尋找環境友善的替代方案，將綠色劇場概念落實於製作流程內。

對於衛武營國家藝術文化中心，高志尚說，衛武營還有很大的區域未使用，期盼可以應用森林、綠地空間，讓假日家庭、大小朋友除了看表演，也能到此野餐、活動。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬說，2023年除了推出許多節目外，還有學習推廣組將升級為學推部，整合原先分散各部門資源；國際新夥伴加入曼徹斯特國際藝術節；發行第二張管風琴專輯；「雄厲害」演出創意計畫。

國家交響樂團（NSO）執行長郭玟岑說，音樂總監準.馬寇爾（Jun Märkl）自去年上任以來，其跨文化的成長背景，為樂團帶來不同的思維。NSO本年度工作計畫包含兩個樂季的執行與籌備；音樂總監延續「主題」、「地區」及「作曲家」3大方向做開展和延伸，音樂會包含自然風光、法國音樂、孟德爾頌，以及拉赫瑪尼諾夫等系列節目。

此外，人才培育「藝脈傳承計畫─協同指揮」、「樂無界計畫─作曲家啟航、指揮家啟航」及「青年音樂家茁壯計畫」持續進行。

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