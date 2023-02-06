如何調整氣球事件反應程度　習近平的難題

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中國國防部以發言人譚克非名義對外發表談話指出，美國動用武力襲擊中國民用無人飛艇，這是明顯過度反應，對於美方做法表示嚴正抗議，「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。
紐約時報中文網6日報導，中國網路經常是民族主義情緒渲染、蔓延空間，網路強硬派發出與美對抗呼聲，將是當局處理難題；縱使習近平和其他中共領導人能夠無視公眾壓力，他們也會需要挽回面子的象徵性反制措施。
習近平現正疲於應對國內壓力，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛防疫措施驟然棄守、中國經濟持續缺乏生氣、累積多時的房地產危機、半導體產業困於制裁發展受阻等。
報導提到，對於美國擊落中國所屬的高空氣球一事，部分中國民眾在網路上強硬呼籲官方要對美有更加強而有力的反應，甚至有好戰者留言，「把美國飛機打下來」。
時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台，中國民眾對此情緒沸騰，憤怒飆罵中國空軍沒有做出使裴洛西專機改變航行路線的動作。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原先規劃在本週到訪北京，現則由於氣球事件宣告延期。
南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪表示，布林肯就取消訪中決定致電中國最高外交政策官員王毅，這個做法表明，雙方都希望繼續保持溝通。
對於中美緊張關係，朱峰認為，就算氣球事件迅速平息，這件事也說明了中、美兩國互信度降到了一定水平，50多年前，中美關係破冰始於乒乓外交。
朱峰引用一個網路轉傳的說法，「中美關係從一個小球開始，現在因為一個大球或氣球而陷入困境」，從未想到這個隱喻會發生。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120206