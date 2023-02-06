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圓圓、圓寶傻傻分不清楚？北市動物園曝特徵：別再叫錯名

▲大貓熊圓圓、圓仔及圓寶長相類似，許多人都分不清誰是誰。（圖為圓仔／臺北市立動物園授權提供）
▲大貓熊圓圓、圓仔及圓寶長相類似，許多人都分不清誰是誰。（圖為圓仔／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

不論平、假日，臺北市立動物園的大貓熊館總會吸引大批遊客駐足觀賞，如今大貓熊家族中年紀最小的成員「圓寶」已經2歲又7個月大，體型也成長到跟媽媽及姊姊差不多的樣貌，相信除了忠實粉絲外，一般民眾或許已經無法輕易分辨誰是誰？今天就和大家分享「圓圓」、「圓仔」及「圓寶」的外觀特徵，下次拜訪大貓熊館時，可別再叫錯名字了！

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▲考考大家，猜猜我是誰？（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）
▲考考大家，猜猜我是誰？（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）
臺北市立動物園目前照養的三隻大貓熊都是雌性，到底哪隻是圓圓? 哪隻是圓仔?哪隻是圓寶呢？大家除了可以從活動場上方的名牌得知今天哪個空間是哪隻個體外，還可以從動物眼部黑斑的形狀、耳朵形狀、吻部寬度與鼻頭造型、黑背心樣式及尾巴樣貌等來辨識哦！

▲圓圓：從今天開始要好好運動，恢復我曼妙的身材。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲圓圓：從今天開始要好好運動，恢復我曼妙的身材。（圖／臺北市立動物園授權提供）
大貓熊媽媽圓圓在今年1月3日和圓寶分開時，初期受到賀爾蒙變化影響，顯得比較焦躁，食慾也略為下降，保育員持續就圓圓的狀況進行必要因應，幫助動物度過適應期。如今的圓圓很享受「恢單」後的悠閒生活，可以自在地享用美食，竹類攝取量及糞便量已恢復以往的水平，每天吃飽睡好，體重自然也逐步回升到107公斤上下。圓圓的黑眼圈較圓、黑背心是三隻大貓熊中最寬的，黑白交界處為平滑的弧形，耳朵根部有明顯內收，很像綁了兩個髮髻的形狀。

▲圓仔看起來圓滾滾的十分可愛。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲圓仔看起來圓滾滾的十分可愛。（圖／臺北市立動物園授權提供）
9歲的大貓熊姊姊圓仔身長較短，但體重卻和媽媽圓圓不相上下，所以看起來圓滾滾的十分可愛，圓仔的耳朵形狀最圓也最小、黑背心的寬度比較細且黑白交界處有近似V的弧形。

▲圓寶在戒斷母乳後竹類的攝取量有大幅的提升，體重已突破90公斤。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）
▲圓寶在戒斷母乳後竹類的攝取量有大幅的提升，體重已突破90公斤。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝）
至於成功展開獨立生活的圓寶，在戒斷母乳後竹類的攝取量有大幅的提升，體重已突破90公斤，圓寶的耳朵較尖、四肢修長、黑眼圈的下幅比較寬，黑背心因為小時候被媽媽叼起時意外劃傷的關係，傷痕復原後就有了閃電狀的黑背心，非常容易辨識。（編輯：李惠婷）

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