星宇航空招募91個職缺！空姐、機務月薪37K起 福利曝光
疫後國際旅遊業復甦，各家航空公司也紛紛增設航點，大環境改變下勢必需要更多地勤、空服、機師等航空人員。除了華航先前已舉辦招募計畫外，今（6）日星宇航空也在臉書宣布將釋出91個職缺徵才計畫，將於本季啟動空服組員等6大儲備職缺，其中空服組員將於今年第2季開始報到。星宇航空同時也曝光職務福利，多數薪資都是37K起跳，還有員工優待機票、完善勞退計畫等，福利似乎頗為完善。
記者汪睿琦/綜合報導
星宇航空宣布開啟徵才，包含培訓機務、餐飲規劃、資安網路、航機作業、財務稽核以及空服組員。星宇表示，目前機隊規模持續壯大總數達19架次，加上即將迎來回歸榮景的旅遊市場，因此決定招募充滿熱忱的航空人才及具國際航空公司經驗的客艙組員加入。
一直備受大學生評為「夢幻職業」的空服組員招募部分，星宇航空指出將會在「2023年第二季起報到」，其中開出三大職缺，包含Purser 座艙長專班（需有國際線雙走道機型單一艙等或全艙帶班2年以上經驗）、Experienced Cabin Crew （具客艙組員經驗，國際線航空公司客艙組員任職2年以上）、Non-experienced Cabin Crew （無客艙組員經驗）。
另外培訓機務也是星宇重點徵才部分，若想以此管道加入星宇航空，須具備工科專業相關學經歷，無飛機維修相關經驗者也可；還有TOEIC 600分或同等英文能力認證、需持有小客車駕照（具大貨車駕駛執照者尤佳）、須主動或配合公司安排進行 CAA B1.1 檢定考試。
至於最令人好奇的薪資福利部分，星宇航空開出條件看似並不差，機務工程專員月薪大約37K~40K、培訓飛機維修機械員月薪開到40K以上，機廠運務人員也有月薪40K以上。福利措施也曝光，包含員工優待機票、專業全新的培訓措施（包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器和各式訓練教室等）、免費午膳、員工健檢、各項員工補助金、保險與退休計畫，看似相當完善。