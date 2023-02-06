夏立言訪中綠籲勿陷統戰框架　國民黨批：區域穩定絆腳石

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針對夏立言訪陸，民進黨稍早則質疑，夏立言此刻出訪，恐落入中國的強制性政治框架之中，替習近平的「一國兩制台灣方案」背書。民進黨呼籲國民黨，切勿陷入中共當局統戰框架，而是要以台灣民意為念，要求中共當局立即放棄對台灣不理性作為。
針對民進黨說法，林家興稍早表示，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平穩定」的立場以及「親美，友日，和陸」的對外方針不曾改變，反倒是民進黨論述多頭馬車，近期遭逢九合一大選民意反撲後，不斷修正說法跟上國民黨、朱立倫主席長年堅持論述，難道持續誤判情勢又不斷說法反覆的人不正是民進黨自己？
林家興盤點指出，2022大選後總統蔡英文總統、副總統賴清德悄悄改變說法跟上「朱立倫倡議」，包括蔡總統在今年元旦談話時提到「戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作⋯⋯才能讓更多人得到安全與幸福」，半年前的6月朱立倫主席訪美時就強調「主張國防（Defense）和對話（Dialogue ）並進的「2D戰略」，才能有效避戰，維持和平。」
林家興說，蔡總統在同場談話提到「基於人道立場願提供（對岸）必要協助」，朱主席則在去年12月就提過「對岸若需要醫療資源應盡力協助」；當賴清德試圖撕去「務實台獨」標籤時，他在去年12月下旬提出「和平保台」，但同樣早在半年前朱立倫主席訪美時就強調過「國防保台，和平護台。」林家興反批，難道蔡英文、賴清德不是誤判情勢被民意打臉後，才改弦更張「抄朱立倫的作業」來修正說法？
另外，針對民進黨立委鄭運鵬稍早質疑，國民黨的重要幹部前往中國一定有重要任務。林家興說，照鄭運鵬的標準與邏輯，當年民進黨重要領袖陳菊於2013年到對岸，還受到當時民進黨一片推崇肯定，是否有什麼重要任務？
林家興諷刺，鄭運鵬在2008年敗選後到中國大陸與三大國營電信商做生意，是否有什麼重要任務？行政院副院長鄭文燦與、陸委會副主委梁文傑2012年到澳門酒店接受招待，又是有什麼樣的重要任務？是談宇宙大爆炸，還是酒店業文藝復興，可否公佈出來讓台灣社會民意檢驗？
最後，林家興呼籲，國民黨在兩岸有疫後復甦與發展需要、關係逐漸有融冰跡象的此時出訪中國大陸，一定會堅守立場，爭取與守護台灣的民生福祉與權益，「也期盼民進黨的朋友少一點抹紅，多一點祝福，不要阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子的努力、自甘成為兩岸民間交流、邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。」