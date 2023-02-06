失守15400點！台股終場跌209點 鴻家軍、內需股卻超旺
受到美股上週五（3日）走跌影響，台股今（6）日呈現回檔，開盤跌87.86點，加權股價指數以15514.8點開出，盤中跌幅擴大，終場下跌209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，跌幅1.3%，成交值新台幣2022億元。權值股台積電終場跌16元，收在526元。不過鴻家軍逆勢抗跌，內需概念股也紅通通。
記者許家禎／台北報導
台股今日開低走低，尾盤壓盤，終場下跌209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，跌幅1.3%，成交值新台幣2022億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場跌16元，收在526元，跌幅2.95%。同為晶圓代工的聯電跌2%以上，收在49.5元。其他電子股，如股王信驊、股后大立光及高價IC設計族群譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩紛紛走跌，整體電子類股指數下挫1.84%。
而鴻海1月營收6604億元，逆勢月增逾4.9%，為歷年最旺的元月，同時年增逾48.1%，優於市場與公司預期。今鴻海股價強勢走揚，終場漲1.9元，收在101.5元，漲幅1.9%。而鴻家軍也氣勢如虹，廣宇、GIS-KY、榮創、乙盛-KY、位速漲1到3%。
今日內需概念股表現亮眼！連鎖餐飲如乾杯漲5%多，美食-KY、王品、瓦城、漢來美食、八方雲集、聯發國際、六角漲2到3%。至於觀光股也紅通通，雲品收漲停，雄獅漲5%，易飛網、鳳凰、晶華、山富、華園漲1到4%。