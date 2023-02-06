強震已釀敘利亞逾230死、600多傷！宣布局部緊急狀態
土耳其6日凌晨發生芮氏規模7.8的大地震，是當地百年來最大的地震之一，不只土國死傷慘重，連鄰近的敘利亞也被波及，逾200多人死亡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）及英國《衛報》報導，敘利亞國家電視台援引敘國衛生部消息稱，敘利亞至少有237人死亡、600多人受傷，大多集中在阿勒坡（Aleppo）、拉塔基亞（Latakia）、哈馬（Hama ）和塔爾圖斯（Tartus）地區，且不排除還會繼續增加。
敘利亞公民防衛組織「白頭盔」（Syria Civil Defence, The White Helmets）於地震後，宣布敘利亞西北部為災區、進入緊急狀態，聲稱地震已造成嚴重傷亡，惡劣的天氣條件，包括低溫、暴風雨，無疑都加劇了災情，呼籲國際人道主義組織迅速介入，並向受影響的民眾提供援助。
自從2011年敘利亞內戰爆發後，與土耳其接壤的敘利亞西北部，大部分地區都由反政府的武裝分子控制。而「白頭盔」則致力於派志工前往戰區，提供醫療服務。
不過，該組織一向是親俄媒體和敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權的重點攻擊對象，甚至指控其與恐怖組織有聯繫。