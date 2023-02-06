三星Galaxy S23漲價！最多貴3千 頂規款起跳價40900元
三星上週(2/2)正式發表最新旗艦系列新機Galaxy S23，台灣也火速的在今(6)日公布台灣售價和預購優惠，共有三款機型包含頂規6.8吋螢幕配置S Pen的Galaxy S23 Ultra，12+256售價40900元；6.6吋Galaxy S23+，8+256售價33900元；6.1吋的Galaxy S23，8+128售價26900元，皆有4款顏色可選擇，台灣預計2/24上市，2/7~2/19展開預購。
記者周淑萍/綜合報導
台灣三星電子總經理梁準原表示：「Galaxy S系列穩居台灣智慧型手機市場常勝軍，三星持續看好高階市場成長動能，預估Galaxy S23旗艦系列銷售量較前代成長兩成。」而從售價來看，這次狂漲了2000~3000元，台灣三星電子行動通訊事業資深協理邱柏青表示：S22主要原因在於美金對台幣的匯率導致，去年S22上市時台幣對美金約1:24，今年已經來到1:29，對比S22系列的售價來看，才會覺得S23漲價2000~3000元。」台灣銷售狀況官方依舊信心滿滿，認為有強悍處理器、螢幕升級、電量進階的狀況下還是會吸引星粉，此外，預購優惠最超值的有破萬禮包，預料買氣不會減弱。
📍Galaxy S23 Ultra
搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援1至120 Hz畫面更新頻率。具備5,000mAh電池容量。搭載最高2億畫素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1,200萬畫素前置自拍鏡頭。相較於上一代12+256 GB售價38900元，同規格Galaxy S23 Ultra售價為40900元，貴了2000元；12GB + 512GB售價為44,900 元更是一口氣狂漲3000元。
📍Galaxy S23+
- 12+1TB 售價52900元
- 12+512GB 售價44900元
- 12+256 GB售價40900元
搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量4,700mAh。具備最高5,000萬畫素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭。
📍Galaxy S23
- 8+512 GB 售價37900元
- 8+256 GB售價33900元
搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量3,900mAh。搭載最高5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素前置自拍鏡頭。
- 8+256 GB售價28900元
- 8+128 GB售價26900元