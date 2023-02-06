昔打造花蓮唯一兒童書店　陳培瑜前進國會

民進黨不分區立委管碧玲接任海洋委員會主委，遺缺由兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補，陳培瑜長期耕耘兒童繪本，2007年4月2日，選在國際兒童閱讀日之際，於花蓮開設「凱風卡瑪兒童書店」，2013年因自身健康因素結束營業，但卻未澆熄其對童書的熱情，陸續推出數位版的繪本，在深愛的領域上持續推廣閱讀，如今遞補擔任立委，坦言非常想進入教育及文化委員會，對於長期關注的青少年心理健康及新書售價規範努力。
記者陳威叡／台北報導
陳培瑜在29歲時畢業於花蓮縣東華大學教研所，而原本在台北工作的先生，也辭去工作來到花蓮進修，2人喜愛花蓮、喜愛閱讀，決定在花蓮置產，並想要為即將出生的孩子打造出最好的閱讀環境，特別挑選在2007年4月2日國際兒童閱讀日，凱風卡瑪兒童書店正式在花蓮開張。
因台灣父母的購書習慣，加上現今孩子們補習班與安親班的課後文化，兩人所期待下課後店內孩子們蜂擁而至的畫面並不存在，開店初期虧損更是再平常不過的事，但在夫妻倆堅持下，這個30坪的可愛書店，在花蓮人心中，與成為孩子們的閱讀天堂劃上等號。
就算虧損也不輕言放棄的陳培瑜，卻因身體因素，在醫師的警告下不得不將書店關門，結束了長達6年的門市營業。在《詩經》中將凱風比喻為母親，而卡瑪則是排灣族語的父親之意，凱風卡瑪兒童書店代表父母為心愛的孩子所開設的書店，如今留在花蓮人的回憶裡。
但陳培瑜結束書店營業後，也未澆熄她對童書的熱情，北上後陸續推出數位版的繪本，在深愛的領域持續推廣童書閱讀。如今遞補成為立委，這位非典型政治人物對立院生態不熟稔，在宣示就職典禮上有些緊張，但受訪時卻很明確地說出自己的目標，會持續關注教育、文化議題，宣誓就職後「馬上上工！」