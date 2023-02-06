年後職缺達98.8萬創新高！建議企業突圍靠3支箭

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同時，2022年台灣人口年齡中位數已到44歲，逼近45歲以上的中高齡分界點，國發會也預估，2030年25至44歲勞動力減幅14.1%，45至64歲勞動力增幅19.2%，求才求職市場供需逐漸失衡，最近三年，企業徵才漸趨困難，每個工作機會可分到的求職者，從2020年0.79人，2021年0.61人，降到2022年0.48人，兩缺搶一人。
黃于純指出，2023年企業經營主要痛點，在撲朔迷離的經濟之下，必須持續徵才但又找不到人。104人力銀行提出企業突圍搶才的三支箭，包含主動邀約、儲備人才、擴大50歲以上中高齡人才。
企業缺工，相對有利求職者，2020年平均每位求職者可分到1.29個工作機會數、2021年升至1.66、2022年再升至2.1，企業已無法再被動等待求職者上門。2022年，企業邀約人才的數量大幅成長，平均每月邀約數比2021年成長147%。
104人資長既資深副總鍾文雄指出，在求職市場求供比改變後，事求人已經成為常態，企業端在求才上能立刻看到顯著改變的手段就屬「主動邀約」，不過得要跳脫以往，僅透過人力銀行端的通發電子信件邀約是不足的，未來企業必須更積極的向勞方說明公司前景、薪資成長、員工福利，甚至是ESG、公司治理排名等優勢，才能在眾多職缺中令求職者相中。
另根據104人力銀行2022年《人資F.B.I.調查》發現，2021年企業招募主管職平均需要61天、比2020年增加15天，企業招募高階與關鍵人才的時間拉長，企業自建的人才庫無法善加運用，除了活躍度不足之外，也沒有系統化管理。104推出高階及關鍵人才庫，提供企業搜尋關閉履歷表的高階及關鍵人才，同時主動推薦優質人選，有用人才庫機制的企業可以縮短12至17天招募天數，然而目前大多數的企業並沒有人才機制。