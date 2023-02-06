石崇良接任健保署長　薛瑞元：待遇對他不好意思

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李伯璋自105年5月上任，6年以來致力推動全面解卡、分級醫療、健保雲端系統以及擴充「全民快易通|健康存摺」APP功能等多項政策，一路走來，秉持「健保改革向前行」的使命，薛瑞元今致詞時感謝李伯璋的貢獻，在防疫期間更協助口罩實名制、快篩等。
薛瑞元也提到，石崇良經驗豐富，相信上任後可駕輕就熟，但話鋒一轉坦言，對石在待遇上比較不好意思，感謝他願意接受做出一點犧牲，健保制度20餘年來，包含資訊等方面都要更精進，帶動醫療產業。
根據行政院人事行政總處資料，第十四職等常務次長月薪為15萬7250元，第十三職等署長則為12萬5350元，意即本次石崇良職務調動，薪資減少3萬1900元。
石崇良具有臨床醫師背景，曾任台大醫院急診醫學部醫師以及衛生福利部綜合規劃司、醫事司司長及主任秘書等職務，擔任衛生福利部常務次長期間督導社會保險司及健保署業務，對於健保政策運作熟稔。
石崇良致詞時表示，感謝李伯璋將近7年為健保的努力，無論是健保醫療資訊系統精進、疫情期間帶領同仁迅速建置實名制系統、持續改善支付制度與多項新藥納入健保與放寬給付、推動健保愛心專戶強化互助精神等，「此刻上任沒有蜜月期」，會立即接手處理各項業務。
石崇良指出，健保資源分配與財務永續是歷任署長面臨的棘手議題，會持續檢視支付標準合理性，也持續落實健保公平負擔原則，確保資源有效配置。
面對先前個資外洩風波，石崇良強調，會強化資安與保障民眾個資安全、整合大數據分析的加值效益，促進國內醫療環境進步，另關於健保資料庫利用、旅外國人停復釋憲案等備受關注的議題，會持續依照判決結果研析法規修訂細節，與衛福部《健保法》修法小組保持合作，完備法規。