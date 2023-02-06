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香港民主派初選47人案開審　旁聽隊伍疑現「代排族」卡位

▲香港6日展開對包括黃之鋒在內的47位民主派人士的審判。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港6日展開對包括黃之鋒在內的47位民主派人士的審判。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

香港國安處2021年1月時，指控53名民主派人士涉嫌違反《國安法》，派出上千名警力拘捕，其中47名民主派人士，被控「串謀顛覆國家政權罪」，引起香港輿論譁然。香港今（6）日展開對包括黃之鋒在內的47位民主派人士的審判，能看見民眾聚集法院外示威，不過有媒體發現，除了抗議群眾之外，場外還疑似出現了多名「代排族」，凌晨5點就開始排隊等著拿號碼牌聽審，但有人根本不知道要旁聽的案件是什麼，還有人拿了號碼牌就走，似乎是要「卡位」不讓其他人旁聽。

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香港民主派立法會非官方初選案的47名被告案件於6日開審，被控「串謀顛覆國家政權」罪的人士包括法律學者戴耀廷，前立法會議員毛孟靜丶區諾軒和梁國雄，以及黃之鋒和岑敖暉等民主活動人士在內的47名被告，若遭到定罪，將面臨最高終身監禁的判刑。

2021年1月6日，香港警方國安處派出上千警力進行大拘捕，帶走53名民主派人士，指控他們策畫及參與2020年民主派「立法會35＋初選」，涉嫌違反《國安法》，其中47人在同年2月28日被控「串謀顛覆國家政權罪」，被稱為是港版「228事件」，是《國安法》實施後最大規模的一次檢控，引起香港輿論譁然。

香港當局指出，這47人試圖推翻香港政府，被告則稱他們從事正常反對派政治活動而遭到起訴。有16名被告拒不認罪，而其他31名已認罪者則將在審判後被判刑。

《明報》以及《香港01》報導指出，香港當局在法院附近部署大批警力，至少15輛警車停泊在法院外，也有許多警員在場待命。

在法院開庭前曾爆發罕見的小型抗議，示威者舉著「鎮壓無恥」和「立即釋放所有政治犯」的標語以及橫幅，還有人舉起全投聲援。

在開審之前，法院外就有約200人排隊，等候入場。記者訪問排隊民眾，卻有中年男子無法說出旁聽的案件名稱，也否認旁聽支持初選案被告，稱「我不認識他們」。還有民眾誤稱是要旁聽「國家法」的案件。

報導指出，還有人拿到旁聽的號碼牌之後，就離開法院，沒有人留在公眾席。有一名女子拿到號碼牌後，隨即拍照打卡留念，稱自己「未聽過審判，要留念。」社民連成員「阿牛」曾健成質疑，有人收了錢排隊，要讓其他人無法旁聽。梁國雄的妻子陳寶瑩則指，「代排族」對旁聽市民不公道。

《香港01》報導稱，有多國外交代表到場，包括法國、英國、義大利、加拿大、紐西蘭、澳洲、捷克、德國、瑞典等；比利時、荷蘭、愛爾蘭的外交代表也會到法院聆聽下午審訊。

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