香港民主派初選47人案開審　旁聽隊伍疑現「代排族」卡位

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年1月6日，香港警方國安處派出上千警力進行大拘捕，帶走53名民主派人士，指控他們策畫及參與2020年民主派「立法會35＋初選」，涉嫌違反《國安法》，其中47人在同年2月28日被控「串謀顛覆國家政權罪」，被稱為是港版「228事件」，是《國安法》實施後最大規模的一次檢控，引起香港輿論譁然。
香港當局指出，這47人試圖推翻香港政府，被告則稱他們從事正常反對派政治活動而遭到起訴。有16名被告拒不認罪，而其他31名已認罪者則將在審判後被判刑。
《明報》以及《香港01》報導指出，香港當局在法院附近部署大批警力，至少15輛警車停泊在法院外，也有許多警員在場待命。
在法院開庭前曾爆發罕見的小型抗議，示威者舉著「鎮壓無恥」和「立即釋放所有政治犯」的標語以及橫幅，還有人舉起全投聲援。
在開審之前，法院外就有約200人排隊，等候入場。記者訪問排隊民眾，卻有中年男子無法說出旁聽的案件名稱，也否認旁聽支持初選案被告，稱「我不認識他們」。還有民眾誤稱是要旁聽「國家法」的案件。
報導指出，還有人拿到旁聽的號碼牌之後，就離開法院，沒有人留在公眾席。有一名女子拿到號碼牌後，隨即拍照打卡留念，稱自己「未聽過審判，要留念。」社民連成員「阿牛」曾健成質疑，有人收了錢排隊，要讓其他人無法旁聽。梁國雄的妻子陳寶瑩則指，「代排族」對旁聽市民不公道。
《香港01》報導稱，有多國外交代表到場，包括法國、英國、義大利、加拿大、紐西蘭、澳洲、捷克、德國、瑞典等；比利時、荷蘭、愛爾蘭的外交代表也會到法院聆聽下午審訊。