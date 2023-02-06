鬼滅之刃新篇上映！單日票房打趴灌籃高手 台灣這天登場
由吾峠呼世晴所著漫畫作品改編的動畫《鬼滅之刃》推出後近年超夯，不只在大螢幕上，各式日常生活用品也紛紛採用聯名等方式創造噱頭，2/3特別上映版《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》於日本率先登場，首週末橫掃11億5876萬日幣（約2.6億台幣），拿下票房冠軍，觀影人數高達81萬3422人，上映首日更突破3.2億日圓，以壓倒性票房擊敗《灌籃高手》等眾家強檔電影創下今年最佳首日成績；動畫代理公司木棉花也表示，《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》2/17在全台上映，限定快閃店則會在2/10搶先開設在台北信義誠品一樓。
記者張志浩/綜合報導
此次的特別上映版是《鬼滅之刃》為回饋全世界的鬼滅之刃粉絲，將刀匠村篇加入了遊郭篇最高潮花街作戰的最終兩話，以4K高畫質技術重新製作，全篇音效重新混音，讓全球粉絲再次體會鬼滅之刃在大銀幕上的震撼聲光效果與熱血感動！不少觀影後的日本粉絲反饋，「動畫公司瘋了！火力開滿」、「跟鬼一樣的製作！能看到遊郭篇上戲院太好了」、「無限城就值得進電影院，神特效與轉場看得目不暇給！」
木棉花指出，《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》雖然在台灣要等到2/17才會上映，不過一週前就會在台北信義誠品一樓開設限定快閃店，除了多款鬼滅之刃全新週邊，也將推出699元限量福袋，粉絲也能以880元優惠價買到雙人電影票加上特典商品，現場並設鬼滅專屬大扭蛋機，一抽300元讓民眾試試手氣。
木棉花提及，此次699元超值限量福袋，內含總價值達1160元的商品，包括適合居家佈置的啾太郎剪影夜燈，以及兩位刀匠村篇登場的人氣角色「戀柱」甘露寺蜜璃和「霞柱」時透無一郎的3D光柵大胸章，一個胸章有兩種角度變化，資料夾也是兩面皆印有不同圖案，最後附上鬼滅之刃刀匠村篇大紙袋，數量有限、售完為止，若你是《鬼滅之刃》忠實粉絲絕不可錯過。