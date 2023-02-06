7.8強震襲土耳其！敘利亞遭波及 兩國逾500人罹難
土耳其南部6日凌晨發生芮氏規模7.8強震，是當地百年來最大的地震之一，連鄰近的敘利亞都感受到強烈搖晃。多處建築因地震倒塌，不僅造成土耳其嚴重死傷，就連敘利亞也被波及，《CNN》報導指出，目前兩國罹難者人數已經超過500人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，該國至少有284人罹難，另有超過2300人受傷。敘利亞國營媒體《敘利亞國家通訊社》（SANA）援引衛生部官員說法報導指出，敘利亞至少有237人死亡，639人受傷。目前兩國罹難人數總和至少為521人。
敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）表示，強震過後，當地醫院人滿為患，更麻煩的是Al Dana醫院遭震災破壞不得不疏散患者，Idleb婦產醫院則被迫轉移所有新生兒到其他醫療機構。目前敘國急須創傷醫療用品和全面的急救協助。
土耳其這場地震是百年以來襲擊當地的最大地震之一，幾乎整個地區都在搖晃，連以色列、埃及、黎巴嫩等鄰近國家都能感受到強烈晃動。
許多建築物被震毀，居民擔心被壓在瓦礫下，連忙逃到街上避難。歐克台表示，土耳其的10個城市有多達1700座建築因地震毀損。