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林明溱批蔡培慧亂罵人　女力軍團反擊：只想著藍綠惡鬥

▲林明溱自認任內優異表現「人在做天在看」，民進黨卻以慣用技倆鋪天蓋地的抹黑他。（圖／林明溱競總提供，2023.02.06）
▲林明溱自認任內優異表現「人在做天在看」，民進黨卻以慣用技倆鋪天蓋地的抹黑他。（圖／林明溱競總提供，2023.02.06）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選綠營攻勢凌厲，日前段宜康、蔡培慧批評林明溱於立委任內濫用公務車、交通委員會質詢率與主提法案雙掛零，林明溱今強調自己曾被公督盟評選為「優質立委」，喊話蔡培慧不要亂罵人。中二立委林靜儀隨即加入戰局，指林明溱當縣長時，連一年4萬元都不願意出，差點讓鹿谷唯一的公車停駛，新科縣議員沈夙崢也批林明溱主政逢綠必反，「鹿谷公車事件太荒謬，讓我下定決心要選上議員」。

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▲前立委段宜康前天在臉書發文，指林明溱使用立院公務車的頻率匪夷所思。（圖／翻攝段宜康臉書，2023.02.06）
▲前立委段宜康前天在臉書發文批評林明溱貪小便宜，使用立院公務車的頻率匪夷所思。（圖／翻攝段宜康臉書，2023.02.06）
前綠委段宜康日前爆料，指林明溱擔任立委時，曾私用立法院公務車作為選舉公務行程的座車。蔡培慧競選辦公室除了對林明溱濫用納稅人血汗錢深感遺憾、要求公開解釋，也拿出立法院資訊，指林明溱在交通委員會的質詢率為0%，立委任內毫無主提法案、預（決）算審查付之闕如，在在顯示藐視立委職責、心不在人民。

昨天民進黨主席賴清德到南投寺廟祈福，指林明溱8年縣長任內，南投流失3.4萬人口。蔡培慧也批評林明溱不管是當立委或縣長，完全沒建設、毫無作為，「如果林明溱很認真，早就為南投引進大型醫院、早就有科學園區了。」

▲民進黨主席賴清德昨到南投寺廟祈福，指林明溱8年縣長任內，南投流失3.4萬人口。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.06）
▲民進黨主席賴清德昨到南投寺廟祈福，指林明溱8年縣長任內，南投流失3.4萬人口。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.06）
林明溱今（6）日出聲反擊，強調兩屆立委期間，曾獲公督盟評鑑為績優立委，「這是有事實可以證明的，蔡培慧你不要亂罵人、欺負我們南投人。」競辦則補充說明，指使用公務車皆依當時立法院規定申請，並無違法，且林明溱在交通委員會出席率高、口頭質詢不缺席，立委任內幫南投爭取超過200億預算，包含南投交流道、竹山南雲交流道等重要建設，更有全國百姓都持續享用的高速公路前20公里免費政策。

▲林明溱陣營以圖卡宣傳政績、喊話對手陣營別造謠欺負人。（圖／林明溱競總提供，2023.02.06）
▲林明溱陣營以圖卡宣傳政績、喊話對手陣營別造謠欺負人。（圖／林明溱競總提供，2023.02.06）
競辦表示，林明溱的優異表現讓人民有感且有目共睹，對手卻假裝看不見、全黨打一人，顯見民進黨中央大軍壓境後，側翼、網軍也開始動工，顯現出民進黨的一貫作風，根本污辱南投人的智慧。

老家在鹿谷的民進黨台中市立委林靜儀也加入戰局，她指上屆擔任不分區立委時幫忙南投，遇過最悲哀荒謬的陳情案，縣府連一年4萬元都不願意出，差點讓鹿谷長輩鄉親唯一依靠的一條公車路線停駛。她指南投縣政府甚至連派代表出席協調會都懶，後來因為太離譜，上了媒體版面，縣府才改口。林靜儀說：「這樣的一個前縣長，他現在要參選南投縣立委。而大家都知道，他本來是要推自己兒子參選。南投縣還要寵溺中國國民黨多久？」

▲林靜儀秀出當年的會議資料，證明林明溱主政下的南投縣府逢綠必反。（圖／翻攝林靜儀臉書，2023.02.06）
▲林靜儀秀出當年的會議資料，證明林明溱主政下的南投縣府逢綠必反。（圖／翻攝林靜儀臉書，2023.02.06）
新科南投縣議員沈夙崢回應：「鹿谷公車事件太荒謬，真的是讓我更下定決心要選上議員。」對於林明溱指他當縣長時，只有兩席國民黨立委幫南投爭取資源，事實上先後擔任民進黨不分區立委的蔡培慧、林靜儀都在南投設了辦公室。

▲沈夙崢擔任林靜儀的南投主任時，看過太多將政黨鬥爭放在縣民福祉之前的案例，下定決心為家鄉投入選舉。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.06）
▲沈夙崢擔任林靜儀的南投主任時，看過太多將政黨鬥爭放在縣民福祉之前的案例，下定決心為家鄉投入選舉。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.06）
沈夙崢在自己的臉書寫著，「林明溱為什麼會『忘記』？因為他只想著藍綠惡鬥。只要是林靜儀、蔡培慧爭取的經費、召開的會議，林明溱及他所帶領的南投縣政府配合度極低，完全將政黨鬥爭放在南投縣民福祉之前！」當時她是林靜儀的南投主任，看過太多為反而反的案例，面對地方盤根錯節的勢力網絡，帶來的壓力和困境，讓疼惜家鄉的沈夙崢下定決心投入選舉。她指出南投已被一黨獨大拖累太久，唯有藍綠各佔一席立委，南投才有機會大步向前行。

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