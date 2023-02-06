林明溱批蔡培慧亂罵人　女力軍團反擊：只想著藍綠惡鬥

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昨天民進黨主席賴清德到南投寺廟祈福，指林明溱8年縣長任內，南投流失3.4萬人口。蔡培慧也批評林明溱不管是當立委或縣長，完全沒建設、毫無作為，「如果林明溱很認真，早就為南投引進大型醫院、早就有科學園區了。」
林明溱今（6）日出聲反擊，強調兩屆立委期間，曾獲公督盟評鑑為績優立委，「這是有事實可以證明的，蔡培慧你不要亂罵人、欺負我們南投人。」競辦則補充說明，指使用公務車皆依當時立法院規定申請，並無違法，且林明溱在交通委員會出席率高、口頭質詢不缺席，立委任內幫南投爭取超過200億預算，包含南投交流道、竹山南雲交流道等重要建設，更有全國百姓都持續享用的高速公路前20公里免費政策。
競辦表示，林明溱的優異表現讓人民有感且有目共睹，對手卻假裝看不見、全黨打一人，顯見民進黨中央大軍壓境後，側翼、網軍也開始動工，顯現出民進黨的一貫作風，根本污辱南投人的智慧。
老家在鹿谷的民進黨台中市立委林靜儀也加入戰局，她指上屆擔任不分區立委時幫忙南投，遇過最悲哀荒謬的陳情案，縣府連一年4萬元都不願意出，差點讓鹿谷長輩鄉親唯一依靠的一條公車路線停駛。她指南投縣政府甚至連派代表出席協調會都懶，後來因為太離譜，上了媒體版面，縣府才改口。林靜儀說：「這樣的一個前縣長，他現在要參選南投縣立委。而大家都知道，他本來是要推自己兒子參選。南投縣還要寵溺中國國民黨多久？」
新科南投縣議員沈夙崢回應：「鹿谷公車事件太荒謬，真的是讓我更下定決心要選上議員。」對於林明溱指他當縣長時，只有兩席國民黨立委幫南投爭取資源，事實上先後擔任民進黨不分區立委的蔡培慧、林靜儀都在南投設了辦公室。
沈夙崢在自己的臉書寫著，「林明溱為什麼會『忘記』？因為他只想著藍綠惡鬥。只要是林靜儀、蔡培慧爭取的經費、召開的會議，林明溱及他所帶領的南投縣政府配合度極低，完全將政黨鬥爭放在南投縣民福祉之前！」當時她是林靜儀的南投主任，看過太多為反而反的案例，面對地方盤根錯節的勢力網絡，帶來的壓力和困境，讓疼惜家鄉的沈夙崢下定決心投入選舉。她指出南投已被一黨獨大拖累太久，唯有藍綠各佔一席立委，南投才有機會大步向前行。