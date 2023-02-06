歐陽靖揭台南美食3不原則！網友讚中肯：白色碗粿太驚人
女星歐陽靖搬到台南定居，似乎轉型成了美食家，身處台灣的美食之都，幾乎很難踩雷，她在臉書上透露以自身經驗為例，談到食物話題時很難跟台南人聊天，因為當地美食豐富，養成人們變得懶惰的特性，因此有了「3不原則」，絕對不會浪費太多時間排隊，讓台南人直呼超級中肯，完全說中他們的特質。
記者江芷稜/綜合報導
她舉例說，有次提到某家碗粿好吃，卻被朋友吐槽說是觀光客愛吃的，當地人反而不想去排隊湊熱鬧，還帶她一連吃了5家碗粿，讓她吃好吃滿，吃到兩個月內都不想看到碗粿，且每家都很美味，不僅淋上黑黑的肉燥滷汁，裡頭還有蛋、蝦仁、肉片、香菇等等，用料豐富，一個才賣30元就很澎湃，很久以前慕名去麻豆吃碗粿，幾乎中西區的名店也都吃過，完全沒有踩雷經驗。
不須刻意尋覓，街口巷弄的小吃都很美味，歐陽靖笑稱移居台南後，感染到台南人的懶惰，吃東西堅持「3不原則」，包括「要排隊的不吃」、「騎車超過15分鐘路程的不吃」、「觀光客太多的不吃」，覓食範圍縮減到家裡巷口，連無名的小吃店就算沒有知名店家驚豔，但都簡單好吃，像碗粿這樣的小吃，還有專屬醬汁、辣椒醬，甚至新鮮蒜泥搭配，隨便客人免費加，對待食物超級用心。
這篇發文讓台南人相當認同，一致承認真的很懶惰，因為到處都是美食，不需要刻意排隊，且充滿人情味的店家也是台南特色，在台北看到白色的碗粿，真的會很傻眼，看到有人排隊的店家，也會直接跳過，女星何如芸跳出來說：「沒錯！台南人的熱情和冷漠一線間，又懶又積極也是」。知名心理諮商師周慕姿則說，「身為台南人，我也超愛碗粿！高中在台北發現碗粿居然是白的，覺得震驚！」