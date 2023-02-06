三星Galaxy S23系列台灣預購起跑　最優惠通路是「這家」

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官方也力推3大升級，包含Galaxy S23系列處理器皆採用Galaxy專屬的Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2行動平台，CPU較前代效能提升30%、GPU較前代提升41%、NPU較前代提升49%，拍照錄影、日常或是重度娛樂使用，都能順暢運行不卡頓；且新一代智慧電池能聰明調降耗電程度、減少非必要的電力耗損；而Dynamic AMOLED 2X顏色表現，和Vision Booster智慧調節螢幕功能，可根據環境光源三階段自動調節最適亮度，三大優化對於遊戲玩家來說可大幅提高遊戲爽度。
Galaxy S23 Ultra機身嵌入S Pen，也是前NOTE用戶關注的重點功能之一，這次ＳPen外型上沒有大改變，但支援Google網頁、Google Map等應用程式搜尋欄上書寫文字，可快速辨識、縮短搜尋時間。
今年還大力推動永續議題，除部分機身採用無汙染的天然色素（梔子花果實與可可豆）調色外，更採用較Galaxy S22系列更多的回收材質，包括消費前回收鋁、再生玻璃，以及來自於廢棄漁網、水桶、PET塑膠瓶（polyethylene terephthalate，聚乙烯對苯二甲酸酯）的消費後再生塑膠，減少對環境所帶來的影響。
預購好禮
Galaxy S23 Ultra：搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，具備5,000mAh電池容量，最高2億畫素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1,200萬畫素前置自拍鏡頭。12+256 GB售價為40900元；12GB + 512GB售價為44,900 元。2/7~2/19預購禮：於全台指定通路預購上網登錄可獲得15W無線閃充充電板（價值1,790元）、adidas Samba聯名保護殼（價值1,290）、adidas商品抵用券（面額NT$500）、45W快充旅充組Type C（價值1,690）。
Galaxy S23+：搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，電池容量4,700mAh。具備最高5,000萬畫素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭。8+256 GB售價33900元、8+512 GB 售價37900元，2/7~2/19預購禮：三星原廠螢幕保護貼（價值490元）、adidas Samba聯名保護殼（價值1,290元）、adidas商品抵用券（面額500元）、45W快充旅充組Type C（價值1,690元）
Galaxy S23：搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，電池容量3,900mAh。搭載最高5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素前置自拍鏡頭。8+256 GB售價28900元、8+128 GB售價26900元，2/7~2/19預購禮：三星原廠螢幕保護貼（價值490元）、adidas Samba聯名保護殼（價值1,290元）、adidas商品抵用券（面額500元）、45W快充旅充組Type C（價值1,690元）。
三星智慧館獨家
2/7 12:00~2/19，於全台三星智慧館預購 GalaxyS23 Ultra，並於2/21~2/28至門市完成取機，就有機會獲得指定金額之郵政禮券。三星旗艦體驗館 微風南山、三星體驗館加碼送3,000元郵政禮券；三星智慧館、三星快閃門市：限量取機加碼送1,000郵政禮券。另有，Galaxy Free Trial 星機免費試用活動，2/10~4/8成功預約「Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，同時於全台指定三星智慧館／中華電信門市預購或購買GalaxyS23旗艦系列之消費者，加碼送Line Point 1,000點。若於2/7~2/19參加「全星升級鑑賞會」，完成體驗即可獲得「限定植光苔球」，並於指定三星智慧館預購Galaxy S23旗艦系列之消費者，加碼送原廠配件購物金2,000，限預購取機當下使用，數量有限，送完為止。