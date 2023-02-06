明起3波冷空氣接力報到！開學日迎冷氣團 情人節剩12度
受鋒面通過影響，北台灣在這兩天都出現較明顯的雨勢，中央氣象局指出，這波鋒面在今（6）日晚間就會逐漸遠離，明（7）日東北季風雖然增強，但降雨減少、雲量也少的情況下，白天高溫會略微回升，預期未來一週在週二、週五和下週一（2/7、2/10、2/13）有3波冷空氣報到，其中下週一更達大陸冷氣團等級，降雨則主要轉為迎風面北部及東半部的局部短暫雨為主，其它地區多雲到晴。下週一開學日冷氣團強度還有待觀察，預期北部低溫在下週二情人節（2/14）將會降到攝氏14度或更低，並持續影響到下週四（2/16）。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，隨著鋒面遠離台灣，明日僅剩東北季風影響，雨量、雲量減少，氣溫略微回升，但體感並不明顯，北部早晚低溫約攝氏16度、中部攝氏17度、南部攝氏19度、東部攝氏18度；白天高溫部分，北部攝氏21度、中部攝氏27度、南部攝氏29度、東部攝氏24度。
明天開始，未來一週有3波冷空氣侵擾，週二和週五為東北季風影響，對溫度的變化上較無太大影響，週四和下週日（2/12）則是東北季風減弱，北部氣溫回升的日子，特別要注意的是，下週一開學日目前觀測到一波冷氣團，雖然實際強度還有待觀察，但屆時北部低溫可能降從前一天的攝氏19度降至攝氏14度左右。氣象專家賈新興則提醒，下週一、下週二氣溫明顯下降，特別是下週二情人節，台北因冷空氣影響，溫度大約會降到攝氏12到13度左右，請民眾特別留意。
趙紘說，未來一週降雨將轉為東北季風的迎風面降雨，主要落在桃園以北和東部地區，週四（2/9）晚上開始有一波鋒面較靠近，水氣會增多，屆時北部、東半部降雨會稍微明顯，大台北山區也要留意降雨，其它地區大致為多雲到晴，尤其南部較不受東北季風和鋒面影響，降雨較少也可能讓缺水的問題擴大。