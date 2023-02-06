境外移入首例XBB.1.5　陳秀熙：傳播、免疫逃脫能力更強

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陳秀熙表示，「其實我們都可以預期到」，XBB.1.5前一陣子在美國流行，變成美國流行株，不過XBB.1.5跟XBB是同一株的BA.2.75病毒株演化，過去在新加坡流行的XBB與XBB.1.5皆為同型病毒株，但XBB.1.5多了一些變異點，讓XBB.1.5傳播力比XBB更高。
「台灣出現XBB.1.5其實不訝異」，陳秀熙認為 ，民眾入境可能攜入XBB.1.5，XBB.1.5除了傳播力更高之外，逃過免疫能力也更強，對於現有疫苗防止感染效果會跟著下降，但對於中、重症影響與過去Omicron差不多。
陳秀熙提醒，最主要的仍要注意回國民眾，特別是從美國地區回國者，家中若有長者與脆弱族群，可能還是需要維持2週的戴口罩與維持社交距離的精準防疫，他解釋，一般人感染2至3日後，病毒量就會慢慢下降，大概一週內就會康復，可是有些人康復會較慢，因此2週是針對脆弱族群較為保守作法。
陳秀熙分析，台灣過去曾流行BA.2.75，與XBB.1.5競爭之下，可能是XBB.1.5占優勢，不過還需要一段時間觀察，因為像是澳洲、大洋洲流行BA.2.75很久，XBB也入侵過，但還是以BA.2.75為主，亞變種病毒株優勢還是要看地區散播程度不同。
中央流行疫情指揮中心原訂上週公布第二階段口罩鬆綁，不過至今都尚未宣布，陳秀熙評估，即使XBB.1.5檢出首例境外移入個案，也應該不會影響室內口罩鬆綁，因為XBB.1.5感染後，若對輕重症不會有太大影響，社區安全保護網也依然存在，自然感染免疫保護力還存在的情況下，要再造成大規模社區流行是不太可能，因此認為XBB.1.5不會造成大流行，可能是小波類地方流行，只擔心會對脆弱族群造成影響。
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