土耳其7.8強震當地台灣旅行團平安！雄獅、可樂行程照走
土耳其南部今（6）凌晨發生芮氏規模7.8級強震，一夕之間天崩地裂，連鄰近的敘利亞都感受到強烈搖晃。除了多數樓房接連坍塌，連土耳其哈塔伊機場跑道地面也在稍早傳出出現地裂，航班恐會連帶影響航班。目前台灣旅行社旅行團都回報平安，雄獅旅遊及可樂旅遊表示，目前確實有訪台灣團在土耳其當地，不過震央與旅行團常去的熱門旅遊景區相距近450公里距離，車程大約5小時以上，強震雖然驚人，不過目前團體遊客全數安全無虞，「絕對將旅客安全擺第一位！」
記者汪睿琦/綜合報導
綜合外媒報導，今凌晨發生的土耳其大地震震央位於南部邊境城市加濟安泰普省努爾達伊鎮東方23公里處，地理位置較靠近南方鄰國敘利亞，也反證了為何敘利亞也感受得到劇烈搖晃。而雄獅旅遊則說明，震央位置與團體旅遊常前往的卡帕多奇亞地區有近450公里距離、約5小時以上車程，與伊斯坦堡也有超過1,000公里以上的距離。
目前雄獅旅遊、可樂旅遊的土耳其旅行團都沒有安全疑慮。雄獅也強調「行程皆未受影響」；可樂旅遊則表示，會持續關注當地餘震，「一切以旅客安全為最終考量」，請外界可以稍微放心。
另外，五福旅行社雖現在沒有出團到當地，但業者表示，今年3月初將有一團出發前往土耳其伊斯坦堡，走訪番紅花城等等。至於2月一下發生這麼劇烈地震，甚至機場跑道都炸開，出團會不會受影響？五福回應目前還未受影響，也尚未有旅客反應。不過距離出發時間還長，後續餘震也還需再注意，出團計畫只能走一步算一步了。