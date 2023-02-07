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料理神好物！倍潔雅廚紙吸油水超給力　和油膩說掰掰

▲面對食材本身的油水，或者外食餐點不可控的油膩，若不想傻傻吃進肚，就一定要準備最強的吸油好物。(圖／品牌提供)
▲面對食材本身的油水，或者外食餐點不可控的油膩，若不想傻傻吃進肚，就一定要準備最強的吸油好物。(圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

在講求健康飲食的時代，無論是自己下廚或者外食族，總是避免食用過於油膩的食物，就是不希望造成身體負擔，也擔心身材發福。所以面對食材本身的油水，或者外食餐點不可控的油膩，如果不想要傻傻吃進肚，就一定要準備最強的吸油好物，倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾「吸除」食材上的油水！

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▲倍潔雅廚紙可吸收18克的水份與22克的油脂，吸油力高達207大卡，絕對是你料理的好幫手。（圖／品牌提供）
▲倍潔雅廚紙可吸收18克的水份與22克的油脂，吸油力高達207大卡，絕對是你料理的好幫手。（圖／品牌提供）
常下廚的人一定都懂，食材本身的油水沒有吸乾，就容易在煎炸的過程中噴油而燙傷，所以別再拿好幾張衛生紙或他牌廚紙吸個不停，衛生紙容易破又會掉屑，他牌吸力不佳一次要用好幾張，讓倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾一張搞定！根據實驗證實，每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力高達207大卡，高於其他品牌70%，一張吸除食材多餘油脂與血水，讓你備料超給力！而且倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾每捲90張，相較同級產品多了50%的張數，每串4捲，大大減少收納空間，讓你收納不煩惱，多囤幾串也沒問題。
 

▲倍潔雅廚紙一串四捲，足足有360張，不佔收納空間，讓你囤再多也不怕。（圖／品牌提供）
▲倍潔雅廚紙一串四捲，足足有360張，不佔收納空間，讓你囤再多也不怕。（圖／品牌提供）
不僅烹飪時需要，外食族更要為自己的健康把關，許多小吃美食免不了需要高油烹煮，像是炸物、煎牛排或者油滋滋的烤肉串等，多餘的油脂都會對身體造成負擔，這時就需要倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾吸除油膩，擁有FDA與ISO22000二項國際級認證，給予消費者最全面安全保障，就算直接接觸食材也能超放心，油減少了，美味也不會打折！

▲倍潔雅廚紙一串四捲，足足有360張，不佔收納空間，讓你囤再多也不怕。（圖／品牌提供） ▲喜愛油炸食物的人一定要購入倍潔雅廚紙，食用前先吸油，讓你吃起來不油膩，不增加負擔。（圖／品牌提供）

想吃美食又不想要吃進負擔與肥胖，除了要注意飲食控制，透過倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾來吸除食材多餘的油脂以及醬汁，更可以吃得清爽，讓體內更輕盈。

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