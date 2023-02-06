歐美憂恐攻關領事館　土耳其警告將付出代價

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土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與青年會面的預錄節目在今天播出，他說：「前幾天，我們的外交部召集所有這些國家使節，並發出必要的最後通牒，告訴他們『如果你們繼續這樣做，你們將為此付出沉重代價。』」
在關閉駐土國領事館的同時，幾個西方國家警告公民，土耳其境內的外交使團和非穆斯林禮拜場所受到攻擊的風險增加。歐洲最近幾週發生一連串極右翼抗議事件 ，其中包括幾起焚燒穆斯林聖書古蘭經的事件。
斯德哥爾摩在1月發生焚燒古蘭經的抗議活動後，土耳其暫停和瑞典、芬蘭商討有關他們加入北大西洋公約組織（NATO）的會談。
根據土耳其國營媒體報導，警方今天早上說，在拘留15名被控以領事館和非穆斯林禮拜場所為攻擊目標的伊斯蘭國（Islamic State）犯嫌時，並未發現任何具體威脅外國人的證據。
土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述伊斯坦堡警方的聲明報導，犯嫌「收到指示，針對瑞典和荷蘭領事館以及基督教和猶太教禮拜場所採取行動」。
聲明中說，雖然犯嫌和伊斯蘭國的關係獲得證實，但並未發現針對外國人的具體威脅。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120206