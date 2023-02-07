巷仔內／將成任期最長的教育部長　潘文忠還有這些難題

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2016年隨民進黨執政後入閣，成為教育部長，中途因台大校長管中閔遴選事件一度辭職，後來轉任總統府國策顧問，在管案結束後，再次回鍋掌管教育部，2任任期積累達5年11個多月，將打破前教育部長朱匯森的6年，成為中華民國教育史上，任期最久的教育部長。
細數潘文忠政績，包括推動育兒津貼、私幼公共化、班班有冷氣、生生用平板、補助偏遠地區學校新擴建中央廚房、通過私校退場條例，也是108課綱重要推手，並在任內放寬高中服儀及到校時間，修法提高宿舍搜查規定，並要求必須全程錄影，以及保障學生隱私權，要求學校不可強制繡姓名等等。
專長在國民教育的他，確實做出一番亮眼成績，但在病入沉痾的高教議題上，仍舊未具大刀闊斧推動的能力，他自2016年打破高教背景接任教育部長的鐵律，成為史上最年輕的教育部長，隨後未能解決管案就請辭，也加深外界對其不熟悉高教領域的質疑。
潘文忠日前受訪提到，留任後將以提升教育品質作為施政重點，包括高教深耕計畫第2期、調整幼兒園師生比、精緻化校園建設等政策。
但教團曾提到，現今台灣高教面臨嚴峻挑戰，頂大國際排名不斷下降，許多私立大校專校院因為招不到學生而面臨退場，急需一位對高教具有宏觀思維的人來執掌教育部。大專院校面對少子化衝擊，無法存活，該如何增加生源、資源、以及衍伸出學費是否該調漲等問題，皆迫在眉睫。
清華大學前校長賀陳弘指出，不合理的低學費正在謀殺高等教育，資源不足使各方面持續落後，也造成國際競爭評比及學生受教品質滑落。但高教工會卻認為，高教政策應逐漸走向「提高公共化程度」以及「調整公私校學生比例」，盼學雜費問題回歸教育政策，政府應擴大對公私立學校的補助，減輕各校對學雜費的依賴。
另外，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝曾指出，高教因急速擴張而平庸化，中教未落實性向輔導，造成學用落差大，「人才培育失衡」則是老問題，產業界不斷喊缺才缺工，認為目前僵化的教育制度與教學方式，很難培養跨領域創新人才。
一直以來台灣社會都存在「榜單迷思」，技職教育依舊不受重視，從去年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科考試，整份考卷出題教師「放錯成去年檔案」，後續又發生餐飲服務職種成績計算有誤，導致無法頒獎，即可見一斑。
再加上近幾年高職生跨考學測人數持續增加，每年學測考生至少有6%來自高職，盼跨考大學，專家憂心此趨勢會讓科大招生雪上加霜，進而也影響台灣的產業發展與人才需求培育。其實，會造成這種現象就是教育資源分配出了問題，我國對於技職教育的資源挹注較少，學生自然選擇資源較多的普通大學。
高教工會就建議，政府應促進技職高等教育公共化，挹注公共教育經費，完善技職體系資源，以助下一代年輕人選擇技職教育，並呼籲大眾跳脫「普大比科大好」的傳統迷思，畢竟各行各業都需要人才。
少子化衝擊高教、人才培育失衡都是相當棘手的老問題，潘文忠在僅剩1年多的任期內，是否會帶領團隊重視，盤點高教資源、接軌產業人才需求，都是未知數，若真的願意重視，又是否能秉持在國教政策上的自信，對高教與人才培育沉痾「快刀斬亂麻」？