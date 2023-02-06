法人：台股跌逾200點還是多頭　MWC展有利題材面表現

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葉家榮指出，FOMC會後美股與美債同步上漲，主要反映聯準會主席鮑爾對後續通膨的樂觀看法，不過基於鮑爾於會後記者會上提到的｢未來還有幾次升息｣，隱含不只3月升息，5月初的FOMC也可能持續升息，升息終點料將比目前預期的5%更高，也因此，目前期貨市場與聯準會的分歧主要來自於市場認為通膨下降速度的不同。
至於美股財報方面，葉家榮分析，Meta財報引領科技巨頭集體狂飆，然而蘋果、Alphabet、高通等科技股公布的財報與財測前景不如預期，市場開始擔憂市場這波漲勢過熱，根據Factset統計，目前已有半數S&P500企業公布財報，其中近七成企業去年第四季獲利優於預期，不過針對今年首季的獲利年增率預估，由去年底的0.0%下修至-4.2%，顯示獲利仍持續下修，加上聯準會利率前景與市場仍存在分歧，預計3月FOMC會議前仍偏震盪，可能影響外資對於亞股的態度。
而上週台股亮麗開出兔年紅盤，且兔年首週台股大展補漲行情，外資更大舉湧入。PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，雖然台股今（6）日受到美股拉回影響，加上短線漲多出現回檔，下跌超過200點，然目前指數收在15392.82點仍位於年線之上，短多趨勢並未改變，預期第一季台股底部持續墊高，指數將在疑慮中震盪成長。
柯鴻旼指出，由於美國經濟衰退與企業獲利下修已在市場預期中，一旦衰退幅度與下修數字優於市場預估，對於美股與台股而言反而具有正面激勵作用，加上外資今年來買超台股不遺餘力，且目標集中在去年遭大舉拋售的半導體等科技產業，有利於帶動指數回溫，即使今日外資賣超125.62元，今年來累計買超金額仍高達2325.66億元。
柯鴻旼指出，針對本週台股走勢，預料將以震盪機率較大，首先可留意10日MSCI將進行季度調整，由前次MSCI權重調整時，台股在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升則有利於整體投資情緒。
在題材面，全球通訊業界最具權威的MWC行動通訊大會將於27日登場，今年是疫情後首度採全面實體展，參展規模龐大，國際大廠如Intel、高通、三星、華為、Meta、Google等重量級科技大廠皆有參加，且主題囊括5G/6G、Web 3.0、人工智慧、金融科技、元宇宙、AR/VR、沉浸式技術等，有利於相關產業的題材面表現。