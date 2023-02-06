至少1200死！土耳其地震千年古蹟塌　寒流來襲救援難

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另據敘利亞國家電視台報導，在敘利亞至少有386人死亡，其中239人大多位於阿勒坡、哈瑪、亞拉塔基亞以及塔爾圖斯地區，另有648人受傷。敘利亞公民防衛組織「白頭盔」（Syria Civil Defence, The White Helmets）稱，在敘利亞西北部叛軍控制地區至少有147人死亡、340人受傷。
許多建築物在這起強震中倒塌，其中位於沙欣貝伊地區（Şahinbey）的加濟安泰普城堡也難逃天災破壞。加濟安泰普城堡擁有上千年歷史，更被指定為聯合國教科文組織世界文化遺產，卻因為強震導致東部、南部及東南方部分堡壘在主震中被震出大裂縫，部分擋土牆也在餘震後倒塌。
另外位於土耳其以及敘利亞兩國交界處的哈塔伊省，除了早前傳出天然氣管線被震毀，引發爆炸跟火勢之外，哈塔伊機場跑道、雷伊漢勒地區（Reyhanlı）高速公路也不堪地震襲擊，瞬間裂開隆起。哈塔伊機場跑道因強震斷裂，航班因此暫停，機場工作人員仍在持續作業。從現場影片顯示，跑道在擠壓之下裂成兩半，中間隆起的裂縫高度高達成年男子一半身高。土耳其南部港市伊斯肯德隆（Iskenderun）也傳出港口毀壞的消息。
美國地質調查局（USGS）從過去地震的模型以及受災最嚴重地區的結構脆弱性的項目進行評估，表示這起地震造成大量人員傷亡和廣泛破壞，估計可能會造成超過1000人死亡。
目前搜救工作仍在進行當中，但有氣象學家表示，寒冷潮濕的鋒面將從地震災區穿越，當地氣溫逼近攝氏零度，預計7日最低氣溫會降到零下6度左右。除此之外，加濟安泰普省預計，將從6日開始下雨及降雪。《CNN》報導指出，救援工作恐會因此受到影響。
《BBC》土耳其引述坎迪里觀測與地震研究所（Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute）所長Haluk Özener的說法報導，指出在強震發生之後，當地已經發生了約100次餘震。其中大約有53次餘震規模超過4，另有7次規模超過5，未來幾天可能還會持續發生餘震。