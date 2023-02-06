中國氣象局：2022年平均氣溫　創歷史次高

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中國網6日報導，中國氣象局國家氣候中心副主任賈小龍說，「2022年中國氣候公報」組織30多位專家編寫。
公報內容指出，中國2022年氣候狀況整體偏差，暖乾氣候特徵明顯，旱澇災害突出，全國平均氣溫創下歷史次高，降水量為2012年以來最少。
區域性和階段性乾旱明顯，南方夏秋連旱影響大；暴雨過程頻繁，華南、東北雨澇災害多，珠江流域和松遼流域出現汛情；登陸颱風數異常偏少。
中國中東部2022年夏季出現1961年以來最強高溫過程，南方「秋老虎」天氣明顯、寒流明顯偏多。相較近5年平均值，氣象災害造成農作物受災面積、死亡失蹤人口數和直接經濟損失則為偏少。
公報內容提到，2022年中國全國平均氣溫為攝氏10.51度，較常年偏高0.62度，冬季氣溫略偏低外；春夏秋3季氣溫均為歷史同期最高。全國平均降水量606.1毫米，較常年偏少5%，夏季平均降水量為1961年以來同期第二少。
6大區域中，東北、華南、華北降水量偏多，長江中下游、西南、西北降水量偏少。7大江河流域中，除長江流域和淮河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多，遼河流域降水量為1961年以來第二多。（編輯：李雅雯/邱國強）1120206