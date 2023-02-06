愛莉莎莎課程翻倍漲！照吸25000人超感動：不會讓你失望
知名百萬訂閱YouTuber愛莉莎莎，自從去年年底開售線上自媒體課程之後，一直受到外界關注。昨（5）日愛莉莎莎就充滿感動的宣布，學生已經突破25000位，即便課程再度漲價，從原先的3680元漲到6670元，但她仍強調，「不會讓你失望的！」
娛樂中心/綜合報導
愛莉莎莎昨日在IG限動上開心寫下：「我的課程25000位學生啦！」雖然很感動，但也意識到自己的責任重大，感覺肩膀重重的，不過她也提醒，「3個小時後再度漲價，6340變6670，但其實只是越來越接近原價而已，還在觀望的，可以先買再說，我每天都在認真備課，不會讓你失望的！」
至於外界謠傳課程大賺上千萬，甚至破億，愛莉莎莎也多次對外澄清，通通都是假消息，自己沒有賺很大，畢竟收益要扣掉廣告費、製作費好幾千萬，還要跟課程平台、經紀公司分潤，「所以什麼賣完課程可以再買好幾棟、清貸款，完全沒這回事」，但她也坦承已經夠她沒有壓力的開心生活。
此外，愛莉莎莎今年1月才開箱她人生第二間房子，要價3900多萬，「但是我只付20%頭期款， 其他都是30年的貸款」，並透露，這些錢就是她剛好把萬華房子賣掉的費用，「所以是小屋換大屋的概念～無痛換房。」有趣的是，她更形容這間房子的裝潢美到哭，自稱是「小巴黎公寓」，相關資訊都讓網友羨慕不已。（編輯：詹鎰睿）