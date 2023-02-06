治療HIV，憂鬱症卻惡化？醫：可能交互作用，有困擾應主動告知

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所幸，經醫師調整抗病毒治療用藥後，擺脫幻聽等精神症狀，能夠靠著門診拿藥與憂鬱症共存。
高雄長庚醫院感染科主治醫師楊承勳指出，該名患者年僅三十歲，因為疲倦、頭痛、身上出現皮疹，兩週內體重大幅減輕了八公斤，加上一個月前有過無套性行為，因而就醫檢查。檢驗顯示，患者確診HIV感染、是HIV急性病毒血症。因此給予抗病毒藥物治療。
沒想到確診HIV後、開始抗病毒藥物治療後，原本就有憂鬱症的他，憂鬱、失眠更加惡化，體重一路直線下滑、從86降到70公斤。
後來因為跟媽媽吵架搬離家中，甚至開始出現幻聽，總覺得樓上有水聲以及尿尿聲。還妄想自己被監聽，覺得天花板有人影。最嚴重時，甚至瘋狂購物欠債50多萬，因為有自殺念頭住進醫院。
楊承勳醫師指出，「患者其實從很小就有憂鬱病史，只是沒有規則追蹤，有狀況時才就醫。而在診斷HIV感染、開始吃藥之後，確實憂鬱症也每況愈下。」「但究竟是確診疾病造成的精神壓力大，還是跟藥物有關。由於兩者時間點重疊、無法區分。」雖然他的抗病毒治療成效不差，但是後來患者回診時，覺得服藥時憂鬱失眠持續惡化，主動要求更換藥物、因此才換藥。
「雖然兩種藥物原理相同，還是有一些差異，」患者換藥後、精神症狀改善，雖然還是一度憂鬱症復發住院，但出院後、憂鬱藥也已經調回門診劑量。目前病毒量跟精神狀況都穩定控制當中。
由於感染者合併有憂鬱症的比例並不低，在使用抗病毒藥物時、是否需要避免可能的藥物交互作用？楊承勳醫師表示，確實有部分抗病毒藥物可能精神科藥物交互作用，主要的影響可能是加重或是減輕藥物效果，就像新冠抗病毒藥物一樣。所以如果已知患者正在服藥、開立藥品的時候就會多留心。
此外，也會考慮副作用是否會影響患者的生活工作。例如，如患者是職業駕駛、就要避開可能造成他頭暈的藥物。「但問題是，患者是否有憂鬱困擾？不一定感染科醫師都會知道。如果不是很嚴重、患者沒有主動告知，就可能錯失介入協助的機會。」
楊承勳指出，「如果跟患者慢慢建立信任關係、觀察患者狀態，就可能提供幫助。一般問題有時個管師可以提供協助，嚴重者可轉介到精神科，此外除了醫療資源之外，包括社會、家庭以及職場的支持也很重要。所以若有需求，也會提供NGO組織、同儕團體等資源。」
「重要的還是要改變社會對這個疾病的看法，透過醫療衛教、讓包括U=U等資訊廣為流傳。盡力扭轉刻板印象、弭平歧視。」
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