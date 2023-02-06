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8旬父視網膜剝離近全盲　醫提醒品冠也有高風險

8旬父視網膜剝離近全盲　醫提醒品冠也有高風險
8旬父視網膜剝離近全盲　醫提醒品冠也有高風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】歌手品冠81歲父親因弱視且兩度視網膜剝離，目前只能看到一些光影，幾乎已經看不見。對於品冠是否也有視網膜剝離的風險？林口長庚眼科部部長黃亦修說明，有視網膜剝離家族史者，若合併近視甚至高度近視，都會增加視網膜剝離機率，建議高風險族群每年至少檢查一次視力。

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品冠29日在臉書貼出過年期間攜父親出遊的合照背影，寫下「老爸年輕時就弱視，視網膜剝離，動過兩次大的眼睛手術。50歲以後視力就大幅度衰退，所以他對我的印象大概停留在我20歲時的模糊模樣！」他感性表示，老爸參加過他的演唱會，雖然只能用聽的，少了一般人能體會到的世界和娛樂，卻多了更多聽兒子唱歌的時間，「趁還能走我們多去走走吧」、「我最忠實的歌迷」

品冠與爸爸合照看這裡

可能無預警失明

不僅品冠父親，藝人余天、主播陳雅琳等人也都曾傳出視網膜剝離的意外。黃亦修說明，如果視網膜有完整回貼，視力不會再往下掉，但若有其他併發症，如白內障或青光眼，特別是青光眼視神經受損，隨時都有可能無預警失去視力，甚至一天就有可能失明。

長者開刀好折磨

黃亦修評估，品冠父親動兩次眼部手術，應是由於原本就有弱視，不易察覺視網膜剝離而延誤診治。加上視網膜掉下來會硬化，要將「死掉的視網膜」貼回去，就像推鋼板一樣不容易完全復位，因此動視網膜剝離手術都會希望一次成功，否則動第二次手術的成功率會下降非常多。

同時，高齡長者要進行視網膜剝離手術更是辛苦，最大的問題是需要維持趴著姿勢「每天24小時、長達1個月」，對於有脊椎或是心肺問題的老人家都相當折磨。

家族史為高風險

黃亦修呼籲，視網膜剝離手術成功率無法達到100%，但及早發現及早治療可達到9成治癒率，民眾除了平時注意視力保健，像品冠為有家族史者屬高風險族群，若合併近視甚至高度近視者，風險會再增加，每年應至少檢查一次視力。對於視力話題引起粉絲關注，好在品冠雖有家族史，但他曾透露自己並無近視，戴眼鏡只是個人造型。

視網膜剝離危險因子

１年齡愈大風險愈大

２曾有視網膜剝離

３有視網膜剝離家族史

４近視

５男性

６曾接受過眼科手術

７曾有過嚴重的眼部創傷

８周邊視網膜出現退化區域

前兆飛蚊症自我檢查

１遮住單眼進行檢查，觀察眼前是否有小黑點。

２盯著白牆背景，看視線內是否有小黑點。

３飛蚊症的數量與大小通常不會變，若數量與範圍突然暴增，務必立刻就醫。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56685

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