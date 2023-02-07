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Galaxy S23預購懶人包來了　電信搶獨賣款、網購加碼送

▲三星Galaxy S23旗艦系列今起至2/19展開預購，電信商、網購、3C賣場皆祭出加碼優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23旗艦系列今起至2/19展開預購，電信商、網購、3C賣場皆祭出加碼優惠。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

三星最強旗艦新機Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+和Galaxy S23今（7）日正式在台展開預購，承襲S系列強悍的拍攝功能，這次Galaxy S23系列在夜拍全面進化，自拍相機引進快速自動對焦，並首次搭載Super HDR自拍相機，大幅提升影像質感；其中S23 Ultra採用Galaxy系列歷來最先進的2億畫素相機模組，並內建S Pen，生產力和娛樂同步提升。《NOWnews今日新聞》整理3大電信、網購、3C賣場等除了原廠預購禮之外的加碼優惠，方便讀者一次掌握該去哪裡下單最省荷包！

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🟡三機型售價、原廠預購禮

  • Galaxy S23 Ultra：12+256 GB(黑、紫、綠)售價40900元、12+512GB(4色) 售價44900元、12+1TB(黑、白)售價52900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元無線閃充充電板 (15W) (建議售價1,790元)
  • Galaxy S23+：8+256 GB售價33900元、8+512 GB 售價37900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元、三星原廠螢幕保護貼 (建議售價490元)
  • Galaxy S23：8+128 GB售價26900元、8+256 GB售價28900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元、三星原廠螢幕保護貼 (建議售價490元)
▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23系列共有3款不同尺寸可供選擇。(圖／記者周淑萍攝)
🟡電信商加碼優惠

📍中華電信

  • 獨家銷售Galaxy S23 128G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)、Galaxy S23 Ultra 512G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)。
  • 申辦精采5G月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼最高折3,000元，預購Galaxy S23系列，除了官方早鳥禮，中華電信VIP客戶續約可再享最高購機折5,000元。
  • 申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)，兩款獨家新機Galaxy S23 128G專案價8,990元、Galaxy S23 Ultra 512G專案價25,990元，Galaxy S23搭配指定資費，最低0元起。加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)、Galaxy Watch5合購折4,000元、加購Galaxy Buds2 Pro享5折價3,745元。
📍遠傳預購方案

  • 電信獨家開賣S23 Ultra 1TB頂規版，月付1,399元資費、綁約48個月，最高現折6,000元，手機費用17,990元，就把原價52,900元的Galaxy S23 Ultra 1TB版本帶走，搭配月付2,699方案，專案價直接下殺到0元。
  • 遠傳心5G指定資費，預購全系列Galaxy S23新機，VIP續約最高可折5,000元、舊換新新機最高再折6000元、透過網路門市新申辦/攜碼/續約，並申辦999元以上資費，加送1000遠傳幣、贈送防駭心守護服務優惠，最高12個月免費 (價值1,056元) 。
  • 預購Galaxy S23空機，心生活會員獨享贈送行動裝置意外損失費用補償保險一年期，保險額度15,000元，可省下意外損壞造成的維修費用，另還加送全聯禮券2,000元。預購S23 Ultra空機並於2/28 前完成取貨，額外加贈1,000遠傳幣。
📍台灣大哥大

  • 獨家銷售頂規版本Galaxy S23 Ultra(12G/256G) 曇花白，申辦1399元，綁約48個月，手機11990元，申辦2699元手機0元。5年以上老客戶再享專案價最高折1,000元，VIP用戶專案價則最高折5,000元。
  • 實體門市推出「舊機換新機」專案，持Galaxy Note系列或Galaxy S22系列舊機抵換Galaxy S23新機，最高將獲得2萬元折抵金。
  • 台灣大官方網路門市購買Galaxy S23系列搭配999元(含)以上5G專案，再加碼送1,000元momo幣，還可抽萬元平板電腦、Galaxy Buds 2真無線藍牙耳機以及200元myfone購物電子禮券。
  • 至「myfone購物」預購，可抽萬元平板電腦、Galaxy Buds 2真無線藍牙耳機以及200元myfone購物電子禮券，再送Google Play購物金600元(台灣大電信用戶)等。
  • 預購期間申請三星全系列手機舊機回收，回收金加碼10%。
🟡網購、3C賣場預購優惠

📍PChome 24h購物：下單登記搶P幣及現金積點(限量)、使用LINE Pay全額付款單筆滿25,000元最高拿1,750(LINE POINTS 1,000點+750 P幣)、舊機回收並預購新機，最高可拿40,840。

📍燦坤：至實體門市購機刷第一銀行、玉山銀行信用卡，並選3、6、8期分期，贈9%燦坤K幣。燦坤有效會員，於3月底前購機，憑消費發票即可參加SAMSUNG Tab S8+ WIFI 粉霧金鍵盤套裝組抽獎活動（市價32,490元）。燦坤尊榮Surpass會員預購即贈限量Buds2耳機（市價4,990元）；預購期間持三星手機至門市舊換新最高還可折抵20,000元。

▲三星S23 Ultra 。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S23 Ultra 預料會是首波預購的熱賣機型。(圖／記者周淑萍攝)

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