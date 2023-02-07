Galaxy S23預購懶人包來了　電信搶獨賣款、網購加碼送

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- Galaxy S23 Ultra：12+256 GB(黑、紫、綠)售價40900元、12+512GB(4色) 售價44900元、12+1TB(黑、白)售價52900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元無線閃充充電板 (15W) (建議售價1,790元)
- Galaxy S23+：8+256 GB售價33900元、8+512 GB 售價37900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元、三星原廠螢幕保護貼 (建議售價490元)
- Galaxy S23：8+128 GB售價26900元、8+256 GB售價28900元。預購禮包含Adidas Samba聯名保護殼 （建議售價1,290元）、45W快充旅充組_Type C （建議售價1,690元）、Ａdidas商品抵用券500元、三星原廠螢幕保護貼 (建議售價490元)
📍中華電信
- 獨家銷售Galaxy S23 128G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)、Galaxy S23 Ultra 512G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)。
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- 申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)，兩款獨家新機Galaxy S23 128G專案價8,990元、Galaxy S23 Ultra 512G專案價25,990元，Galaxy S23搭配指定資費，最低0元起。加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)、Galaxy Watch5合購折4,000元、加購Galaxy Buds2 Pro享5折價3,745元。
- 電信獨家開賣S23 Ultra 1TB頂規版，月付1,399元資費、綁約48個月，最高現折6,000元，手機費用17,990元，就把原價52,900元的Galaxy S23 Ultra 1TB版本帶走，搭配月付2,699方案，專案價直接下殺到0元。
- 遠傳心5G指定資費，預購全系列Galaxy S23新機，VIP續約最高可折5,000元、舊換新新機最高再折6000元、透過網路門市新申辦/攜碼/續約，並申辦999元以上資費，加送1000遠傳幣、贈送防駭心守護服務優惠，最高12個月免費 (價值1,056元) 。
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- 獨家銷售頂規版本Galaxy S23 Ultra(12G/256G) 曇花白，申辦1399元，綁約48個月，手機11990元，申辦2699元手機0元。5年以上老客戶再享專案價最高折1,000元，VIP用戶專案價則最高折5,000元。
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