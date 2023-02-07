6縣市濃霧特報「能見度不足200公尺」 迎風面雨勢趨緩
中央氣象局表示，今（7）日東北季風增強，夜晚清晨中部以北低溫約在14到16度，南部及東半部地區落在17到19度，白天高溫上，北部約20、21度附近，整天舒適偏涼，中部地區及花蓮約22到25度，南部地區落在26到29度之間，局部地區有機會來到30度左右，日夜溫差較大，而迎風面的北部及東半部地區仍有降雨機會，但和昨日相比，降雨較為局部一些，停雨空檔較多，雨勢也不大，中南部地區則為多雲到晴。
編輯中心／綜合報導
氣象局清晨5時許，發布西部6縣市濃霧特報，今清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至彰化及馬祖已觀測到能見度不足200公尺的現象，雲林及金門能見度亦較低。
氣象局指出，本週天氣系統變化快速，週四東北季風將減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；但到了週五東北季風又會再增強，直到下週日(12日)東北季風才減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
不過，氣象局也說，下週一(13日)大陸冷氣團南下，北部及東北部地區氣溫下降；14日至16日大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：林莞茜）