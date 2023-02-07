土耳其地震已近4千死！逾萬人受傷　倖存者難耐寒冬

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庫洛迪與父母後來躲到一處充當臨時避難所的清真寺內，市政人員發給他們水、麵包和熱飯。雖然在餘震不斷的情況下，他知道待在外面會更安全，但戶外溫度太低，即便他受得了，也不能讓年邁的父母在戶外過夜。
此外，有位於敘利亞西北部的目擊者也透露，當地情況非常糟糕，到處都有全家悉數遇難的慘狀，由於房屋受損或倒塌，倖存者被迫在嚴寒中露宿街頭。
過去3年一直住在伊德利卜（Idlib）的美國非政府組織「MedGlobal」，其主任莫斯塔法·埃多（Mostafa Edo）表示，這波地震可怕的是持續時間久，該地區的醫院大多沒有為此類緊急情況做好準備，他的團隊仍找不到足夠的物資，來滿足急遽增加的醫療需求，而且除了缺東西，醫院也開始遭受電力中斷的困擾，多年來一直依賴土耳其供應電力的醫院將不得不開始使用柴油發電機。
據土耳其災害與應急管理局稱，地震至少造成5606座建築物倒塌，成千上萬的災民正在尋求庇護。截至發稿時間為止，土耳其已確認有2379人罹難、受傷人數也增加到14483人；敘利亞的死亡人數則為1444人。
聯合國敘利亞問題特使彼得森（Geir O. Pedersen）強調，敘利亞人迫切需要援助。聯合國駐敘利亞人道主義協調員班蘭利亞（El-Mostafa Benlamlih）也說，敘利亞局勢非常艱難，缺乏重型設備和機械來清理廢墟，阻礙了搜救工作，敘利亞西北部有許多建築物倒塌：「那些地方的建築物已經非常脆弱，其他建築物倒塌可能不足為奇。特別是我們也面臨著非常艱難的工作條件，我認為整個敘利亞西北部還面臨雨雪天候，很多人都非常害怕....在寒冷的溫度下過夜。」