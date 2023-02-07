明後2天「回溫轉晴」要把握！下週一冷氣團南下又濕又冷

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天氣風險公司分析師歐宗學提及，明（8）日仍受東北季風影響，但有開始逐漸減弱趨勢，大台北東側、東半部至恆春半島仍在迎風面位置，持續有短暫雨，西半部地區仍是多雲到晴。週四（2/9）環境風向轉變為東南至偏南風，花東到恆春半島仍有較多雲量及零星短暫雨，其它地區天氣相對穩定，僅夜間到清晨時段可能有局部低雲霧。
週五（2/10）天氣有明顯變化，新一波鋒面系統通過台灣附近，最新的預報雨區位置有往北調整，中部是否被影響還需觀察未來變化，但北部、東半部地區在這波鋒面通過以及後續東北季風再度影響時，都會有局部短暫雨機會。氣溫也會因為陰雨天氣而轉涼一些，中部以及影響更小的南部地區可能還是比較暖熱。
週末兩天（2/11至2/12）東北季風逐漸轉弱，天氣類似於週三至週四，週六東半部、週日東南部仍有短暫雨機會，其他地區天氣穩定有陽光，氣溫也會再次轉暖，預估週日各地高溫都可達攝氏26度以上，中南部內陸上看攝氏30至31度。
下週一有大幅度的天氣變化，不僅有鋒面系統南下通過台灣附近，中部以北有降雨機會，其他地區雲量也偏多並可能有局部或零星短暫雨，且鋒面過後有較強冷空氣南下的趨勢，預估至少可達到冷氣團等級，且不排除進一步達到強烈冷氣團，是否會成為這個冬季的第5波寒流還要觀察，不過下禮拜相較本週氣溫會明顯轉冷許多，冷空氣可能影響2至3天，提醒民眾預作準備。