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明後2天「回溫轉晴」要把握！下週一冷氣團南下又濕又冷

▲明後兩天是降雨的空擋，民眾可要好好把握回溫轉晴的時間，因為下週又有冷氣團要報到了。（圖／記者張志浩攝）
▲明後兩天是降雨的空擋，民眾可要好好把握回溫轉晴的時間，因為下週又有冷氣團要報到了。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

今（7）日東北季風增強，迎風面北部、東半部地區雲量稍多並有局部短暫雨，中南部天氣較穩定多雲到晴，氣溫方面，北部跟昨（6）日差不多，全天約攝氏16至21度，中南部則因為雲量減少，白天相較昨天會溫暖一些，高溫可來到攝氏26至27度，內陸地區有接近或達攝氏30度的機會，未來幾天回溫轉晴的時間要好好把握，因為下週一（2/13）將有冷氣團侵襲，且可能伴隨鋒面系統南下，中部以北降雨機會提升。

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中央氣象局表示，今日北部早晚低溫約攝氏16度、中部攝氏17度、南部攝氏19度、東部攝氏18度；白天高溫部分，北部攝氏21度、中部攝氏27度、南部攝氏29度、東部攝氏24度。

天氣風險公司分析師歐宗學提及，明（8）日仍受東北季風影響，但有開始逐漸減弱趨勢，大台北東側、東半部至恆春半島仍在迎風面位置，持續有短暫雨，西半部地區仍是多雲到晴。週四（2/9）環境風向轉變為東南至偏南風，花東到恆春半島仍有較多雲量及零星短暫雨，其它地區天氣相對穩定，僅夜間到清晨時段可能有局部低雲霧。

▲（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲從預報上來看，下週一有大幅度的天氣變化，不僅有鋒面系統南下通過台灣附近，更有冷氣團導致降溫出現。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
週五（2/10）天氣有明顯變化，新一波鋒面系統通過台灣附近，最新的預報雨區位置有往北調整，中部是否被影響還需觀察未來變化，但北部、東半部地區在這波鋒面通過以及後續東北季風再度影響時，都會有局部短暫雨機會。氣溫也會因為陰雨天氣而轉涼一些，中部以及影響更小的南部地區可能還是比較暖熱。

週末兩天（2/11至2/12）東北季風逐漸轉弱，天氣類似於週三至週四，週六東半部、週日東南部仍有短暫雨機會，其他地區天氣穩定有陽光，氣溫也會再次轉暖，預估週日各地高溫都可達攝氏26度以上，中南部內陸上看攝氏30至31度。

下週一有大幅度的天氣變化，不僅有鋒面系統南下通過台灣附近，中部以北有降雨機會，其他地區雲量也偏多並可能有局部或零星短暫雨，且鋒面過後有較強冷空氣南下的趨勢，預估至少可達到冷氣團等級，且不排除進一步達到強烈冷氣團，是否會成為這個冬季的第5波寒流還要觀察，不過下禮拜相較本週氣溫會明顯轉冷許多，冷空氣可能影響2至3天，提醒民眾預作準備。

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