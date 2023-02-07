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農委會推「農業永續ESG專案」　 盼公私協力共創雙贏互利

▲氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達說明，ESG是指環境（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）。（圖／記者許若茵攝，2023.02.07）
▲氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達說明，ESG是指環境（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）。（圖／記者許若茵攝，2023.02.07）

記者許若茵／台北報導

農委會今（7）日召開記者會，正式對外說明農業部門在企業ESG揭露需求上可提供的服務。農委會表示，目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村3大領域，共計9項專案類別，並結合對應永續指標（SDGs），期盼透過公私協力，創造合作可能性，共創雙贏互利。

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氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達說明，ESG是指環境（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance），是用於評估企業能否永續經營的重要指標，企業永續經營與企業社會責任密不可分，企業對於推動全球環境及社會的永續發展既具有能力，也同時肩負責任。

莊老達指出，隨著全球氣候變遷等環境議題加劇，綠色金融與綠色投資也漸成主流，無論是我國金管會逐步擴大對於企業ESG資訊揭露的要求，許多跨國企業也開始要求上下游供應鏈需達到碳中和、RE100或永續經營相關指標要求，在在顯示未來企業ESG揭露需求將愈趨急迫。

莊老達提到，農業操作立基於自然環境中，可協助提供企業ESG揭露需求場域，除直接對應到環境面（E）外，透過共同討論進行客製化設計可更進一步媒合企業方與農方需求，例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面（S）與公司治理面（G）。

莊老達分享，農委會目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，各領域再向下開展不同類別，其中淨零永續領域項下包含植生造林、循環農業、綠色農食等，生態保育領域項下包含陸域棲地、海域棲地、特定物種等，暖心農村領域項下包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等，共計9項專案類別，並將專案結合對應永續指標(SDGs)，協助企業評估各項專案與企業自身設定的永續責任關聯性。

此外，莊老達期盼，企業可透過自行提案創造更多合作可能，透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露需求，共創雙贏互利。

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