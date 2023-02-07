農委會推「農業永續ESG專案」　 盼公私協力共創雙贏互利

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莊老達指出，隨著全球氣候變遷等環境議題加劇，綠色金融與綠色投資也漸成主流，無論是我國金管會逐步擴大對於企業ESG資訊揭露的要求，許多跨國企業也開始要求上下游供應鏈需達到碳中和、RE100或永續經營相關指標要求，在在顯示未來企業ESG揭露需求將愈趨急迫。
莊老達提到，農業操作立基於自然環境中，可協助提供企業ESG揭露需求場域，除直接對應到環境面（E）外，透過共同討論進行客製化設計可更進一步媒合企業方與農方需求，例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面（S）與公司治理面（G）。
莊老達分享，農委會目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，各領域再向下開展不同類別，其中淨零永續領域項下包含植生造林、循環農業、綠色農食等，生態保育領域項下包含陸域棲地、海域棲地、特定物種等，暖心農村領域項下包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等，共計9項專案類別，並將專案結合對應永續指標(SDGs)，協助企業評估各項專案與企業自身設定的永續責任關聯性。
此外，莊老達期盼，企業可透過自行提案創造更多合作可能，透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露需求，共創雙贏互利。