救災時建築突遇倒塌！土耳其40名消防員「活埋瓦礫堆」
土耳其南部發生規模7.8強震，敘利亞也受影響，災情十分慘重，死亡人數仍在不斷攀升當中。大地震導致建築物倒塌，不少家庭痛失至親，一夕之間沒了家。據了解，大批國家級運動員在地震後失聯，還有約40名消防員在進行挖掘搜救時，反遭坍塌的建築物壓住受困。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，土耳其在6日遭遇規模7.8的淺層強震，後續更受到近80起4.0以上地震侵襲，導致超過5000棟建築物坍塌，數千人死亡，人數持續攀升中。
位在土耳其南部地震震央卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），有一群約40人的消防隊員在體育館進行搜救時，不幸遇到建築物倒塌，反遭壓倒受困。
目前也傳出大批國家級運動員也傳出失聯情況，包含前英超的足球明星阿特蘇（Christian Atsu），阿特蘇目前效力於土超哈塔伊體育（Hatayspor）的加納國家足球隊，該隊主場就位在受災嚴重的土耳其邊境城市安塔基亞（Antakya）。另外，還有一支女子排球隊14名成員遭活埋在飯店瓦礫堆下，位置靠近體育館，目前全部隊員皆生死未卜。
面對嚴重災情，超過45個國家伸出援手，台灣也趕赴土國支援，6日先派出首批40名搜救人員前往，今（7）日第二批搜救隊也搭機啟程，預計共派出130名隊員、5隻搜救犬。（編輯：孫唯容）